Yıldızlar futsalda Gölcük Kavaklı ile Başiskele Anadolu İH şampiyon

Ortaokullar arası yıldızlar futsalda il birinciliği heyecanı kızlarda Gölcük Kavaklı, erkeklerde Başiskele Anadolu İH’nin şampiyonluğuyla noktalandı.

ÜSTÜ ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ

Ortaokullar arası yıldız kızlar futsalda şampiyon yine Gölcük Kavaklı oldu. Final maçında Gebze İnönü’yü çekişmeli geçen maçın ardından Kübra’nın golüyle geçen ekip üçüncü kez arka arkaya mutlu sonu ulaşmayı başardı. Mimar Sinen ile Körfez İHL arasındaki üçüncülük maçını 5-1’lik sonuçla Mimar Sinan kazandı. 4 gol atan Şevval maçın yıldızı oldu.

ERKEKLER FİNALİ NEFES KESTİ

Erkeklerde final maçı Başiskele Anadolu İmam Hatip ile Gebze Mustafa Necati arasında oynandı. Son derece çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Başiskele İH şampiyonluğa ulaştı. Çayırova ile Demirsaç arasındaki üçüncülük maçı da heyecan içerisinde geçti. Normal süresi 1-1 biten maç penaltılar gitti. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlanan Çayırova turnuvaya üçüncü olarak bitirdi.

3’ER TAKIM GRUPLARA GİDİYOR

Geçmiş yıllardaki başarılardan dolayı bu yıl ilimizin Türkiye şampiyonasındaki kontenjanı fazla. Hem kız, hem erkeklerde ilk 3 takım Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. Gölcük Kavaklı geçen yıl finalin kapısından dönmüş, üçüncü olmuştu. Hasan Alemdar yönetimindeki ekip bu yıl mutlak Türkiye Şampiyonluğu hedefliyor.