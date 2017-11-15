Yıldızlar Kulübü’nden bir başarı daha

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden 13 yaşındaki Atakan İzgeç ile 15 yaşındaki Bensu Bozdağ birinci oldu.

BİATLONDA ATAKAN VE BENSU BİRİNCİ OLDU

Yüzme branşında en zor sporlardan biri olan biatlonda Yıldızlar Yüzme Kulübü, çok önemli başarılara imza atıyor. Daha önce yaş gruplarında Türkiye derecesi bulunan Yıldızlar Yüzme Kulübü, geçtiğimiz günlerde Alanya Kleoapatra Plajı’ndaki Milli Takım seçmelerinde yarıştı. 13 yaş grubunda Atakan İzgeç 400 metre koşu+50 metre yüzme+400 metre koşuda rakiplerini geride bıraktı, birinci sırayı elde etti. 15 yaş bayanlarda ise Bensu Bozdağ 800 metre koşu+50 metre yüzme +800 metre koşuda ilk sırayı almayı başardı.

ALİ ŞEVKİ TADAYIF İLE KAAN ÇOK BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADI

Alanya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’na 15 yaş grubunda Ali Şevki Kadayıf ve Kaan Cantürk ile katılan Akademi Yüzme Kulübü sporcuları dereceye giremedi. Kaan Cantürk ikinci sırada yarışmayı devam ettirirken ayakkabı değiştirmede ceza puanı alınca, 11’inci sırada yarışmayı tamamladı. Ali Şevki Kadayıf da 4’üncü sıradayken ceza puanı yüzünde 6’ncı oldu. Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden Emirhan Demirtaş da 17 yaş grubunda 4’üncü oldu. Yarışmada ilk 6 sırayı alan sporcular Milli Takım kampına davet edilecekler.

