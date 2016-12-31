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Yılın ilk günü Kocaeli'de hava nasıl olacak?

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Yılın ilk günü Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Perşembeden itibaren Romanya üzerinden gelen kar yağışlı havanın etkisi altına giren ilimizde yılın ilk günü yarın (pazar) hava sıcaklığı 5 derece ve bulutlu olacak.

Bölgemizde pazartesi, salı, çarşamba günü ortalama sıcaklık 6- 4 derece olacak. Perşembe günü sağanak yağış tekrar beklenirken, cuma günü sıcaklık 0 derece olup kar tekrar gelecek.

İlimizin haftalık hava durumu şöyle: 

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