Yılın ilk günü Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Bölgemizde pazartesi, salı, çarşamba günü ortalama sıcaklık 6- 4 derece olacak. Perşembe günü sağanak yağış tekrar beklenirken, cuma günü sıcaklık 0 derece olup kar tekrar gelecek.
İlimizin haftalık hava durumu şöyle:
Bölgemizde pazartesi, salı, çarşamba günü ortalama sıcaklık 6- 4 derece olacak. Perşembe günü sağanak yağış tekrar beklenirken, cuma günü sıcaklık 0 derece olup kar tekrar gelecek.
İlimizin haftalık hava durumu şöyle:
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