Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

İzmit Belediyesi’nin 2017 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

İzmit Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan, yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olması dileğinde bulundu. Doğan, elektrik kesintileriyle son yağışlardan etkilenen mahallelerle ilgili olarak yaptığı bilgilendirme toplantısında, ”Elektrik kesintileri bu sene daha etkili oldu. Kesintilerden rahatsızlık duyuyoruz. Yatırımların yetersiz olması da sorunda önemli rol oynuyor. SEDAŞ konusunu en çok gündeme getiren biriyim. Demek ki, bu bölgelerde bu eksiklik devam ediyor. Bu konuda ciddi bir yatırım planlamasına ihtiyaç var. İşin takipçisi olmaya devam edeceğim. Sel olayını da ilk günden itibaren takip ettim. Kaymakamsızla, emniyet müdürümüzle, ekiplerimizle vatandaşımızın yanında olduk. İhtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. 3 öğün sıcak yemek verdik” dedi.

VATANDAŞIN ELEKTRİKSİZ KALMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL

CHP Grup Başkan vekili Ersin Albayrak, İzmit’te sıkça yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili nelerin yapıldığını sordu. Elektrik kesintilerinin özellikle köylerde olmak üzere İzmit ve diğer ilçelerde olduğunu belirten Doğan, “Vatandaşın bir saat elektriksiz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bana göre SEDAŞ yatırımlarını zayıf kaldığını düşünüyorum. Bazı yerlerde kesintiler hala sürüyor. Ciddi bir yatırım planlamasına ihtiyaç var. İlgili kuruluşların sorumluluğunda, bizim takip etmemiz gereken bir konudur. İlgilileri zorlamak gerekiyor.” dedi.

Geçtiğimiz hafta etkili olan sağnak yağışlar sırasında teyakkuz halinde olduklarını ve İSU, İtfaiyeye destekçi olduklarını belirten Doğan, “Sorun olan yerleri dolaştık, alt katlarda zarar vardı. Ev eşyaları zarar gördü. AFAD gerekli tespitleri ve çalışmaları yaptı, evlerini su basanların barınma ihtiyaçları karşılandı. Küçük işletmelerin sıkıntıları var. Makineleri zarar gördü, iş yapamadılar. Yahya Kaptan’da evlerin bodrumlarına ve kapıcı dairelerini su bastı, sular tahliye edildi. İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha hızlı toparlanması için destek verdik.” diye konuştu.

DENETİM KOMİSYONU

Meclis toplantısında denetim komisyonu belirlendi. Buna göre denetim komisyonuna Engin Uztürk (36 oy), Ersin Alpaslan(36 oy), Haluk Akgün(36 oy), Ersin Albayrak (34 oy) ve Barbaros Akkuş (35 oy) seçildiler. Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 30 kişilik otobüs alımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi meclis üyelerinde kabul edildi.

Veliahmet mahallesinde Belediyeye ait binanın Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edilirken, İzmit sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay Projesi dâhilinde mağduriyet yaşayan esnafların müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının raporu ile ilgili Hayrettin Ünlü açıklama yaptı.

Komisyonun yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu bildiği halde tramvay çalışmalarından etkilenen esnafların sorunlarına duyarsız kalmamak adına komisyonların ortak çalışmasına İzmit Belediye Başkanı'nın desteği ile sorunları araştırdıklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

“Çalışma yapılan yerlere tabelaların konulması çevrenin sulanması, duraklar ile yolcuların bilgilendirilmesi gibi önemli dokunuşlar yaparak günlük hayatın akmasına etkili olmuştur. İstek ve çözüm önerilerimiz şunlardır: “Tramvay çalışmasında hedeflenen tarihi uygun olarak bitirilmesi için çaba gösterilmelidir. Çalışma nedeniyle esnafın ekonomik mağduriyet yaşadığı tarafımıza iletilmiştir. Mağdur esnaflar için faizsiz kredi desteği konusunda ilgili kurumlarla temasların yapılması gerekmektedir. İzmit Belediyesi işgaliye bedelleri ili ilgili taleplere istinaden işgaliye bedellerinin belirli bir süre alınmaması, Esnaf oda başkanları ile yapılan görüşmeler neticesinde tramvay güzergahı üzerinde bulunan esnafların ticaretinin desteklenmesi amacıyla başta İzmit Belediyesi olmak üzere kurumlar ve halkın bu bölge esnafından alışveriş yapması teşvik edilmelidir. Belediyeden belge almak isteyenlere, eski borçlarının kanun kapsamında olmayanların tahsilatlarının 30.06.2018 tarihine kadar ötelenmesi, esnafın belediyelere olan borçlarından dolayı icra takibinin yapılmaması istenmekte olup, kanun kapsamında olmayan borçların ödenmesi konusunda 30.06.2018 tarihine kadar icra takibi başlatılması isteniyor.”

İzmit Belediye Başkanı Doğan, komisyonun tavsiye niteliğindeki önerileri tek tek inceleyip ellerinden geldiğince yapacaklarını söyledi. Komisyonun tavsiye niteliğindeki görüşleri oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında İzmit’in kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’in sembolü haline gelen tarihi yapılardan Halk Eğitim Merkezi binası ile Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam edilen ‘Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun raporu da kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Şubat Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.