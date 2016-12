Yılın olayı çok, yılın adamı yok

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı, sadece ülkemiz için değil, Dünya için kolay kolay unutulmayacak bir yıl oldu.

1 Ocak Pazar günü gazetemizin ekinde verilecek olan ÇINAR PAZAR ekinde, 2016 yılının olaylarını, bu yıl içinde kaybettiklerimizi geniş bir perspektifte değerlendireceğim. Bu nedenle, hafta başından bu yana 2016 yılının arşivleri üzerinde çalışıyor, nelerin olup bittiğini not ediyorum.

2016, neredeyse her günün çok hareketli geçtiği, her gününde beklenmedik sürpriz olayların yaşandığı, pek çok yeni tartışmaların alevlendiği bir yıl olmuş. Bazı olayları hatırlayınca, nasıl unuttuğunuzu şaşıracaksınız.

Mesela, günlerce ekmek fiyatını tartışmışız. Kocaeli halkı aylarca 250 Gram ekmeği 1.25 TL’den (Türkiye’nin en pahalı ekmeği) yemiş. Sonra mahkeme kararıyla zam iptal edilmiş, ekmek fiyatı 1 TL’ye inmiş.

65 yaş üstü insanların şehir içi araçlarından ücretsiz yararlanması konusu, 2016 yılı boyunca tartışılmış.

Geçen yılın ilk aylarında İzmit şehir merkezindeki cadde ve sokakların “Parkomat uygulaması” konusunda çok ciddi tartışmalar olmuş. Daha pek çok konu var.

15 TEMMUZ VE KOCAELİSPOR

Hiç kuşkusuz 2016 yılını ülkemiz tarihine çok kalın harflerle kazıyan olay, 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma olayıdır. Elbette, Türkiye’de “Yılın olayı” 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve bu girişim karşısında halkın topyekün devletinin yanında olmasıdır.

Kocaeli kenti için yerel “Yılın olayı” ise, bence Kocaelispor’un BAL’dan 3’ncü lige yükselmesidir. Yıl boyunca tartıştığımız KEV konusunun bitmesi, Kocaelispor’un geleceğine yönelik önünün açılması da bu kentte 2016 yılında yaşanmış en önemli ve tarihe geçecek olaydır.

SİRMEN VE ÖZDAĞ İÇERİDE BİTİRİYOR

2016 yılında İzmit’e çok büyük katkıları olan, bugün hala bu kentin eserlerini kullandığı (gaz, su, çevre entegre vs.) Sefa Sirmen, çok büyük bir olasılıkla bir “FETÖ kumpası” sonucu haziran ayında cezaevine girdi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Murat Özdağ da bu yılın temmuz ayında FETÖ davasından tutuklandı. Sirmen Kandıra T tipinde, Özdağ Silivri’de 2016’yı bitiriyor. Sirmen, yeni yılın ikinci ayının başında çıkacak. Özdağ’ın durumu ise biraz zor gibi gözüküyor.

2016 yılının 365 gününü taradım. “Kocaeli’de Yılın adamı” sıfatını alıp, tarihe geçmeyi hak eden bir isim ben bulamadım.

Elbette bir Fikri Işık olayını inkar edemeyiz. Önceki hükümetlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Yıldırım hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı’nı üstlendi. Özellikle 15 Temmuz olaylarının ardından Fikri Işık yükü en ağır, sorumluluğu en yüksek Bakan haline geldi ki, Kocaeli siyaseti açısından önemlidir.

Bir de Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz var. Kocaelispor’u Amatör Küme’de alan Bahri Yavuz, çok zor koşullar altında 3’ncü Lige yükseltti. KEV konusunda büyük bir savaş verdi. KEV Tesisleri’nin gerçek sahibi Kocaelispor’a devrini sağladı. Bahri Yavuz, 2016’da bu kent için en doğru işleri yapan, en başarılı insan olarak gösterilebilir.

2016’nın çok geniş bir özetini 1 Ocak Pazar günü ÇINAR PAZAR ekimizdeki değerlendirmede bulacaksınız. Yeni yılın ilk günü sokağa çıkmaya lütfen üşenmeyin. En yakın gazete bayisinden, mutlaka bir ÖZGÜR KOCAELİ allın. Biten yılda neler olmuş, kimleri kaybetmişiz hatırlayın. Hatta, tarihi bir belge olarak bu ilaveyi evinizin bir köşesinde saklayın.

Önce buralardaki çocukları korusak

Dün de bu sütunlarda yazdım. Halep’teki savaş mağduru gariban insanlar için her yerde seferber olduk. Yardımlar topluyor, Halep’e göndermeye çalışıyoruz.

Bir de bizim buralarda garibanlar var. Suriye’den kaçıp buralara gelmişler. Dün gazetede haber de yaptık. Küçücük çocuklar. Trafiğin kalabalık olduğu bölgelerde, ışıklı kavşaklarda arabalar arasında koşturup, dileniyorlar. Çok ciddi bir tehlike. Bu çocuklar, çeteler tarafından kullanılıyor. Kalabalık bölgelere getirilip bırakılıyor, dilendiriliyorlar. Buz gibi hava. Üstlerinde yok, başlarında yok. Hareket halindeki araçlar arasında hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Allah korusun, birisine bir araba çarpsa, o çocukların hali ne olacak? Ya o çocuğa istemeden çarpan araç sürücüsünün hali. Bu konuda İzmit’te gerekli önlemleri almak lazım. Bu çocukları çalıştıran dilenci çetelerini temizlemek lazım.

Hastane yerini tartışmak lazım

Konuyu geçen hafta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gündeme getirdi. D-130 karayolu üzerinde, Değirmendere Yüzbaşılar Kavşağı’nda Migros’un bulunduğu alanda Gölcük için 200 yataklı yeni, modern bir hastane yapılacağını açıkladı.

Bir hastane yatırımına elbette kimse karşı çıkmaz. Belirtilen konum, Karamürsel’den Başiskele bitimine kadar geniş bir bölgeye hitap edebilecek özellikte. Ancak, yine de bu alan Gölcük’te, Değirmendere’de tartışılıyor. Her şeyden önce Yüzbaşılar Kavşağı trafik açısından çok karmaşık bir noktadır. Ayrıca, bölge halkı, o noktada bir büyük AVM’ye yıllardır alıştı. Migros’un bulunduğu arazi Donanma’ya ait. Eskiden (10 yıl önce) burada Ordu Pazarı vardı. Her türlü tüketim malzemesinin, beyaz eşyanın kar marjı çok düşük fiyatlarla satıldığı bir büyük dükkan. Kuşkusuz bölge esnafı açısından pek uygun değildi ama halk memnundu. 10 yıldan beri de Migros var. Şimdi, burası Devlet Hastanesi olursa uygun düşer mi? Gölcük, Değirmendere bu konuyu tartışıyor. Konunun üzerinde derinlemesine durmakta fayda var. Bugünkü Gölcük Devlet Hastanesi’nin yeri uygun. Üstelik çevresi genişlemeye, yeni yatırımlara da çok müsait. Her şeyi enine boyuna düşünmek lazım.

Diyadin’de gönüllere dokunmak

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, dün “yeni yıl ziyareti” için gazetemize geldi. Nevzat Doğan ile muhabbetten her zaman keyif aldığımı belirtmişimdir. Dün sabah da samimi bir görüşme imkânı bulduk. Doğan, 2017’den çok umutlu. Önümüzdeki yıl bahar aylarından itibaren arka arkaya dört büyük projenin tamamlanacağını, İzmit’in çok değerli tesisler kazanacağını anlattı.

Başkan’ın omuzlarında bir de Ağrı Diyadin’in kayyumluk sorumluluğu var. Diyadin’de birkaç kez gidip geldi. Oraları sordum. İçişleri Bakanlığı’nın kendisine böyle bir görev vermesinden çok memnun. Diyadin’de insanların gönüllerine dokunmaya çalıştığını anlattı. Hiç sinema yokmuş. Ocak ayında Diyadin’de ilk sinemanın açılacağını söyledi. İzmit Belediyesi’nin elinde kalan 1800 bisikleti, bu eğitim yılının sonunda Doğan, Diyadin’deki çocuklara hediye edecek. Diyadin’de iki tane çorba çeşmesinin montajına başlanmış. Doğan, Diyadin’den 47 muhtarı da geçenlerde İzmit’te misafir etmişti.

Nevzat Doğan Güneydoğu’ya atanan kayyum belediye başkanlarının danışmanları içinde şimdiden öne çıkan isim oldu. Başbakan da geçenlerde bu nedenle kendini özel olarak kutlamıştı. 2017’de de Doğan’ın bir ayağı İzmit’te, bir ayağı Diyadin’de olacak.