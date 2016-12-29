Yılın son mesaisi pazarcılarla

Geçtiğimiz yıl başlayan bu yılda geleneği devam ettiren Vali Hasan Basri Güzeloğlu yılın son kahvaltısını pazarcı esnafı ile birlikte yaptı.

Yılın son kahvaltısını pazarcı esnafı ile yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu gelen şikâyet üzerine “Pazarların kurulduğu günlerde Kocaeli’de marketler önüne kurulan tezgâhlar kalkacak” talimatını verdi. Uygulama yeni yıl ile birlikte start verecek.

ESNAF HUZURUN, GÜVENİN SİGORTASIDIR

Sabah erken saatlerde Pazarcılar Odası'nı ziyaret eden Güzeloğlu şiddetli yağış sebebiyle Perşembe Pazarı'na inmedi. Güzeloğlu “Esnaf huzurun, güvenin sigortasıdır” açıklamalarına yer verdi.

ODA BAŞKANLARI DA KATILDI

Güzeloğlu’nun Pazarcılar Odası'na yaptığı ziyaretinde Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası başkanı Ahmet Serim, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdulrezzak Tuncer hazır bulundu.

KUSURSUZ EV SAHİPLİĞİ

810 üyesi bulunan Kocaeli Seyyar esnaf ve Pazarcılar ve Esnaf Odası başkanı Ahmet Serim ve başkan yardımcısı Serkan Boztürk, Ahmet Baştan, Hilmi İmamoğlu, Ahmet Çelik, Bayram Çelik, Osman Koç’un kusursuz ev sahipliği yaptığı yılın son kahvaltısında Güzeloğlu “Ülkemizin huzur ve güven sigortası esnaftır” açıklamalarına yer verdi.

İNSANA DÖNÜK HER İŞTE ESNAF HİZMET ÜRETİYOR

Güzeloğlu, "Hayırlı işler hayırlı rızıklar olsun. Burada bulunma perspektifi çerçevesinde bu güzel esnaf sofranıza konuk olduk. Önce Allah razı olsun, hayır ve bereketinizi arttırsın hayırlı kazançlar nasip etsin. Şartlar ne olursa olsun hayata dokunan, insana dönük her işte esnaf kardeşimiz topluma hizmet üretiyor. Bu çok önemli bir kavram. Hizmetin yanında topluna huzur ve güven veriyor. Bizim de amacımız insanımıza esnafımıza hizmet etmek arzu ve isteklerini yerine getirmek, sıkıntıları varsa el birliği ile çözmektir. Bugüne kadar 26 kez esnaflarımızda bir araya geldik. İlçelerimizle odalarımızla taksi durakları birliklerimizle bir araya geldik. Kentimiz için devam eden hizmetlerde katkı ve kaliteli hizmet sundu.

MARKETLERİN ÖNÜNE KURULAN TEZGÂHLAR KALKIYOR

Haksız rekabetten dolayı marketler önüne kurulan tezgâhların pazarcı esnafını çok ciddi sıkıntıya soktuklarını ifade eden Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Özellikle Kocaeli genelinde pazar kurulduğu günlerde market önlerine sebze meyve tezgâhları kurulmamasını talep etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’da Pazarcı esnafımızın içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyorum. Gerekli talimatı hemen veriyorum. Belediyeler ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda “ Özellikle pazarların kurulduğu günlerde Kocaeli’deki marketler, market önlerine sebze ve meyve tezgâhları açmayacak” açıklamalarına yer verdi. Uygulama yeni yılda başlayacak. Talimata uymayan marketlere ceza verilecek.

Şennur YILDIZ