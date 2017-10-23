Yılın transferi Yıldız konuştu: “SP’de sevgiyi, birlik ve beraberliği gördüm”

Büyük Birlik Partisi’nde 2 dönem il başkanlık görevini yürüten ve 19 Şubat tarihinde yapılan il kongresinde yeniden aday olmayan Nihat Yıldız, görevini Avukat Şeref Gönenli’ye devretmişti. Sonrasında, Gönenli görevden alınmış yerine atama yoluyla Serhat Duyar getirilmişti.

KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM

Eski BBP’li yeni SP’li Nihat Yıldız, parti değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

“7 Haziran seçimlerinde SP ile BBP ittifak yapmıştı. Bu süreçte SP’li siyasetçilerle yakından tanıştım. Son dönemde BBP gerek genel merkez, gerek il başkanlığında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

Bizler inandığımızı söylemek istedik. Yanlış değerlendirildik. BBP il delegeliğim de bana sorulmadan iptal edilmiş. Bu bana etik gelmedi. SP vizyonu ve misyonuyla şahsımın dünya görüşüne uyan bir parti. Bu yüzden böyle uygun gördüm. Gerçekleşen kongrede mevcut iktidardan sonra iktidarı kucaklayacak tek partinin SP olduğu görüyorum. SP, iktidara hazır bir parti. SP’de disiplini, sevgiyi, birlik ve beraberliği gördüm bu yüzden tercih ettim. Kimseye şahsi bir kırgınlığım yok. Sadece kırgınlığım siyasi etiğe uymamalarınadır”

Çiğdem ARMAĞAN