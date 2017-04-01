  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 8 °C

Yılın Valisi: Güzeloğlu

»
Yılın Valisi: Güzeloğlu
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bir internet sitesi tarafından yılın valisi seçildi.

www.magazinci.com tarafından her yıl düzenlenen “İnternet Medyası Magazin Oskarları 2017”de yılın en iyilerinde; yılın valisi ödülü, 2003 yılından itibaren Gümüşhane, Karaman, Samsun, Mersin ve Kocaeli Valiliklerini başarı ile yürüten Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na verildi.

Wyndham Grand İstanbul Hotel’de düzenlenen Yılın En İyileri Ödül törenine, yoğun programı nedeniyle katılamayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun ‘Yılın Valisi ödülü’ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün tarafından alındı. 

Magazin Oskarları 2017 Yılın En İyilerinde; Yılın Bürokrat ödülü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın’a, Yılın Üniversite Rektörü ödülü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün’e, Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü ENKA Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Vahit Yıldırım’a ve Yılın Ticaret Odası ödülü  Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'e düzenlenen törenle verildi.

Bu haber toplam 310 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü esnaflara ve hemşehrilerine seslendi: Türkiye'de bundan böyle...31 Mart 2017 Cuma 19:20
  • Bakan Özlü, “Türkiye, geçmişte çok zaman kaybetti”31 Mart 2017 Cuma 16:36
  • Erdoğan'dan Başkan Doğan'a yurt teşekkürü31 Mart 2017 Cuma 15:48
  • Karaosmanoğlu, “2023 ve 2071’in Türkiye’sine evet diyoruz”31 Mart 2017 Cuma 15:05
  • TÜGVA İzmit’i Bilal Erdoğan açtı31 Mart 2017 Cuma 12:59
  • Bakan Özlü, OSB Başkanları ile buluştu31 Mart 2017 Cuma 12:10
  • Bilal Erdoğan:“Mevcut sistem kriz üreten sistemdir”31 Mart 2017 Cuma 11:34
  • Doğan, 'Avrupa'dan izin alacak değiliz'31 Mart 2017 Cuma 11:18
  • Körfez'de dev yatırıma bakanlı açılış31 Mart 2017 Cuma 11:09
  • “Topyekün ve yürekten ‘evet’ diyoruz”31 Mart 2017 Cuma 11:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti