Yılın Valisi: Güzeloğlu

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bir internet sitesi tarafından yılın valisi seçildi.

www.magazinci.com tarafından her yıl düzenlenen “İnternet Medyası Magazin Oskarları 2017”de yılın en iyilerinde; yılın valisi ödülü, 2003 yılından itibaren Gümüşhane, Karaman, Samsun, Mersin ve Kocaeli Valiliklerini başarı ile yürüten Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na verildi.

Wyndham Grand İstanbul Hotel’de düzenlenen Yılın En İyileri Ödül törenine, yoğun programı nedeniyle katılamayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun ‘Yılın Valisi ödülü’ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün tarafından alındı.

Magazin Oskarları 2017 Yılın En İyilerinde; Yılın Bürokrat ödülü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın’a, Yılın Üniversite Rektörü ödülü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün’e, Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü ENKA Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Vahit Yıldırım’a ve Yılın Ticaret Odası ödülü Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'e düzenlenen törenle verildi.