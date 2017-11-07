Yıllar sonra ıslah ediliyor

Bu çerçevede Sakıp Sabancı Caddesi’ne paralel olarak giden Sabancı kuruluşlarının önünden geçen Kuledere’de ıslah çalışması başlatıldı. Köseköy Kavşağı’nın yağmur suyu deşarjını sağlıklı bir şeklide gerçekleştirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan Kuledere ıslahında çalışmaların önemli bölümü tamamlandı.

Yıllar sonra ilk kez ıslahı gerçekleşen Kuledere’ye 1200’lük hat döşemesi gerçekleşiyor.

SARIDERE’YE BAĞLAYACAKLAR

Toplam 2647 metre uzunluğundaki dere boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 800 m. 8x10x3 ebatlarında taş trapez, 847 m. uzunluğunda U kanal yapılacak. Devam eden taş trapez imalatları ise, hava koşulları uygun giderse kısa sürede bitirilecek. Çalışmalar kapsamında imalatlar bittiğinde Kuledere’nin Sarıdere’ye deşarjı sağlanmış olacak.

5 Mayıs’ta başlayan çalışmalar, Temmuz 2018 tarihinde sonlandırılmış olacak. Çalışmaları Köseköy Köprülü kavşak çalışmasını üslenen yüklenici Şaara Mühendislik. Yol Yapı İnşaat yürütüyor. Projenin ihale bedeli ise 37 milyon 499 bin 153 TL.

Şennur YILDIZ