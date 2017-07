Yılmaz: “2 ve 3.Lig takımlarını Akademi Ligi’nden atmak skandal bir karardır”

TFF’nin Gençlik gelişim akademi ligleri oluşumunda yaptığı radikal değişiklik, 2 ve 3.Lig kulüplerini dışarıda bırakmasına büyük tepki var.

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, kararı skandal olarak değerlendirdi.

Yılmaz’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımlı şöyle:

“BİLGİSİ OLANLARIN YETKİSİ YOK, YETKİSİ OLANLARIN BİLGİSİ YOK”

“Almanya'da 5 milyon Türk'ün yaşadığı bir yerde Almanya'nın ve dünyanın en iyi ilk 10 futbolcusu arasında 4 tane Türk, Mesut, İlkay, Hakan, Emrecan yetişiyor; 80 milyonluk Türkiye’mde toplasan Süper Llig kulüplerinde elle tutulur yerli oyuncu bile bulamıyoruz. O sınırlama da olmasa ligimiz komple yabancılarla dolar. 5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da en iyi futbolcular Türk olabiliyorsa Türkiye'de neden olmuyor? Türkiye’ de bilgili olanların yetkisi yok, yetkili olanların da bilgisi yok. Oysaki sporu bu kadar çok seven bir Cumhurbaşkanına sahipken 2023- 2051 -2073 hedefleri arasında ülkemizde sanmıyorum ki spor anlamında da hedefler olmasın. Anlatmaktan bıkmayacağız doğruları söylemekten üşenmeyeceğiz elbet bir gün birileri bu sesi algıyı duyacak, tabi çoğalmamız gerekiyor”

“MENFAAATSİZ GÖNÜL VERMİŞ, İLERİ GÖRÜŞTÜ İNSANLAR GELMEDİKÇE DÜZELMEZ”

“Sistemin değişmesinin gerektiğini anlayacak benlik duyguları ile hareket edip ben yaptım, ben ettim oldukça vizyon sahibi, ileri görüşlü olmadıkça bu işi bilen anlayan ve gerçekten ülkesi milleti için bu işe menfaatsiz ve rantsın gönül vermiş insanlar gelmedikçe düzelmez. Bakın araştırın Bayer Münih’ in alt yapısı ve a takımına devlet desteği ile beraber yaptırdığı tesisi veya red bull salzburg un aynı şekilde kurduğu tesisi vs. Örnekleri çoğaltılır. Her biri en kötü 150- 300 dönüm üzerine sadece alt yapıya ayırdıkları saha sayıları 6,7’ yi geçiyor. Okulundan havuzuna, sosyal alanlardan pedegoglarına kadar var. Spor akademilerinde Yok yok. Kulüplerin yaşaması için her türlü eylem olanak sistem var ve bu kulüpler en iyisi olmak için rekabet ediyorlar. Tesisleşmeyle üretiyorlar sürekli”

“HEM GELİRLERİNİ KISACAK, HEM ALTYAPISINI YOK EDECEKSİNİZ”

“Dönelim bize. Rezil altyapılar (istisna bir kaç kulüp hariç)bir amatör sahada 5 farklı takımın idman yapması, eğitimden geri kalma, göçebe sahalarda antrenman saati ayarlama vs vs çoğalt çoğaltabilirsek olumsuzlukları. Şimdi de gerekçesi nedir bilmiyorum PTT ve Süper Lig’in astronomik gelirlerini göz önüne aldığınızda TFF’nin 3.ve 2. Liglerin altyapı akademi liglerini kaldırması skandal bir karardır. Hem gelirden kısacak, hem alt yapısını yok edeceksiniz; sonra da bizden oyuncu çıkmıyor diyeceksiniz. Bu kulüpler alt yapıları sayesinde ayakta duruyor. Sistem böyle sürdükçe kim üstüne alıyorsa alsın bir yüzyıl daha geçse biz bu kadar yeteneğin olduğu bir ülkede sistemin umursamaz tavrı yüzünden birçok sporcumuzu kaybetmeye devam edeceğiz. Burada bir söz de sporcu ve sporcu adayı velilerimizde. Bu sistemin doğru olmadığını, doğru sistemi kısa da olsa özetledim. Sizler de biliyorsunuz, sizler de sesinizi çıkarmalısınız”