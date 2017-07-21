Yılmaz: “Bu gençlerin sadece desteğe ihtiyacı var”

Genç futbolcularla yola çıkan Kocaeli Birlikspor’da Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, “Onlara güveniyorum. Hayalime yakın oynadılar.

Kimse kağıt üstünde bizi küme düşürmesin. İhtiyacımız olan şey; destek görmek. Bırakın biz bir oynayalım” dedi.

Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

“ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİN KAHRAMANI OLACAĞIM”

“Sezon başı hazırlıkları kapsamında bir hazırlık maçıydı. Bir şey söylemek için çok erken. Ama çocuklar hayalimde oynattığım takıma yakın oynadılar. İnsanlar ‘Aaa bu takım mıydı?’ demeye başladılar. Sezon başında oyunumuz bize umut verdi. Daha yolun çok başındayız. Birilerinin bu çocuklara güvenmesi, onları oynatması lazım. Bu da yönetimlerden, yönetimlerin alacağı radikal kararlarla başlıyor. Transfer tahtasını açmak için gerekli olan 1 milyon 200 bin bu kent için çok büyük bir borç değil, belki benim için de değil. Sezon açılışında ‘Transferi açarsam belki ben bile değişirim’ demiştim. Ben bu transferi yine açarım. Fakat bundan sonra başkalarına kahramanlık yapmayacağım. Çocukların hayallerinin kahramanı olacağım. Onları izlerken çok keyif aldım, çok mutlu oldum. En büyük mutluluğumuz da bu olacak”

“ÇOCUKLARA ÇOK GÜVENİYORUM”

“Çoğunluğu 17-18 yaşında. En büyük topçumuz 22 yaşında. ‘Çok iddialı mısınız?’ diye sorsanız. Ben ‘çok iddialıyım’ diyemem ama Erhan Yılmaz’ın olduğu yerde mutlaka iddia olur. ‘Çocuklara çok güveniyorum’ dedim, yine diyorum. Maçlar oynanmadan, kağıt üstünde bizi küme düşüren köşe yazarları var. Buna çok üzüldüm. Bu çocuklar bunları okuyor. Bu çocuklar sizlerle büyüyor. Haklarında yazılan en ufak haberle mutlu olup çok çabuk demoralize olabilecek yaştalar. Zaten sporda sistem anlamında sıkıntılı bir ülkeyiz. Her ülkenin futbol akademisi, her akademinin pedagogu var. Biz zaten zor şartlarda bu çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bu tür yazılar onları demoralize ediyor. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Oynamadan kimse bizi lütfen düşürmesin. Adanaspor gerçeği var. Bunu da unutmasınlar. Ve fırsat versinler de biz önce maçlarımızı bir oynayalım”

“KOCAELİ FUTBOLU KAZANACAK”

“Her ne olursa olsun Kocaeli’nin futbolu kazanacak. Çünkü bu çocukların hepsi İzmitli. Buranın takımları da bu çocuklardan faydalanacak. Belki 3 büyüklere gidecek oyuncularımız olacak. Çok iddialıyım; pazarlama yeteneğime ve taktiğime çok güveniyorum. Bu takımdan 3 büyüklerde oynayacak çocuklar var. Göreceksiniz. Gencecik çocuklar ve onlara güven duyan bir ağabeyleri var. Her birey ve taraftar sabırla desteklemeli. Bu takımın morale, desteğe ihtiyacı var. Bu tribünlerin karşılıklı dolmaya ihtiyacı var. İnanıyorum ki bu sene dolacak. Bu çocuklar yüzde 80 başaracak, yüzde 20 de dolu tribünler başaracak”