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Yılmaz, çok öfkeli

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Yılmaz, çok öfkeli
Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, 2-2 sona eren Pendikspor maçı sonrasında hakem yönetimine tepki gösterdi, adeta ateş püskürdü.

Oldukça ağır söylemlerde bulunan başkan Yılmaz, "Birileri bize mani olmaya çalışıyorsa şimdiden çekelim takımı ve  herkese 3 puan verelim. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama Türk futbolunu bir yere getirmek için önce buraları düzeltmemiz lazım. Korkakça değil, mertçe bu mücadeleyi yapalım.  Israrla kimsenin art niyetli olduğunu düşünmek istemediğimi söylüyorum  ama A klasman hakemlerle play-off  hattındaki takımlar en az 9 defa maça çıktılar.  Biz ise 2 tane maç oynadık. Bu ayrımcılık neden? Yazıktır, günahtır" dedi.

ADAM GİBİ YARIŞALIM 

Geçersiz sayılan golden dolayı maçın kaderine etki edildiğini belirten, bu hataların ilk olmadığının da altını çizen başkanı Yılmaz şöyle devam etti: "Zaten tamamen öz kaynaklarımız ve kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bu mücadelede, emeklerimizin karşılığının emek hırsızları yüzünden elimizden alınması bizi ne yapacağımız konusunda çaresiz bırakıyor. Kısıtlı ve dar kadromuzla bu kadar başarılı olan bir takımı zaten kimsenin başka türlü durdurma şansı yok. Bırakın temiz futbol oynansın. 11'e 11 oynayalım. Paraya karşı emeğin savaşını veren bu yürekli takımın emeğini çalmayın. Adam gibi yarışalım. 'Sahipsiziz' dedik belki ama Allah'ın hesabını unutmadık. O yüzden her zamankinden daha dik ve onurluyuz. Göklerden gelen bir karar var ve biz sabırla beklemekteyiz. Takdir videolarda. Haklı haykırışımızı bundan sonra tüm Türkiye duyacak. İlk gol elle atılıyor, biz gol atıyoruz sayılmıyor. Bu açıklamayı kimler üzerine alınıyorsa onları sağır, kör ve dilsiz vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum"

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