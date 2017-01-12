Yılmaz: Kalleşçe saldırdı

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, üçüncü maddenin gizli oylaması sırasında kavga çıktı.

AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan tartışmada AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da saldırıya uğradı.

Mehmet Akif Yılmaz saldırı sonrası Meclis Genel Kurul Salonunda söz hakkı alarak yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı. Yılmaz saldırının kalleşçe olduğunu belirtip, " CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay arkamdan bana kalleşçe saldırarak, kafama vurarak sayın genel başkanının önünde nahoş bir tablo sergiledi. Bu hareketi şiddetle kınıyorum." dedi.

Mecliste gergin anlar