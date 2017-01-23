Yılmaz: “Küçük bir kaza”

Anadolu Üsküdar deplasmanında 1-0 kaybederek liderlik şansını kaçıran 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da iyi oyun teselli oldu.

Başkan Erhan Yılmaz, “5-6 pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz kırılma anıydı. Bu maçı küçük bir kaza olarak görüyorum” dedi. Teknik sorumlu Fatih Akyel ise ilk 15 dakika dışında oyunun hakimi olduklarını söyledi. Temsilcimiz bu hafta evinde Keçiörengücü ile oynayacak.

YILMAZ: “OYUNUMUZ İYİYDİ”

Anadolu Üsküdar deplasmanında 1-0 yenik dönen Kocaeli Birlikspor’da Başkan Erhan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bugün pozisyonları değerlendiremedik. Ne hikmetse virajları değerlendiremiyoruz. Kırılma maçıydı. Oyun olarak iyiydik. 5-6 pozisyonumuz vardı. Direkten dönen topumuz maçın kırılma anıydı. Oyunsal anlamda çok iyiydik. Ne diyeyim, futbolun içinde olan şeyler. Rakibimiz düşme hattından kurtulmak için çabalıyor. Sonuçta bu tür maçlar hep zorlu olmuştur. Ben bu maçı küçük bir kaza olarak değerlendiriyorum. Haftalık hedeflerimiz var. Bu haftaki hedefimizi gerçekleştiremedik. Önümüzdeki hafta 3 puan alırız diye umuyorum. Beni mutlu eden oyunumuzun iyi olmasıydı. Oyuncu arkadaşlarımı ve hocamızı bunun için tebrik ediyorum” dedi.

“BÖYLE ÇİRKİNLİKLER OLMAMALI”

Basın mensuplarının soruları üzerine maçta oyunculara ve teknik ekibe yönelik küfürlere de değinen Yılmaz, “Gösterdiğimiz misafirperverliği, hoşgörüyü gittiğimiz yerlerde ne yazık ki aynı şekilde göremiyoruz. Bu camianın yeni yeni içindeyim. Bizler de birçok şeyi yeni yeni öğreniyoruz. Muz cumhuriyetinde de yaşamıyoruz. Bu ülkede kanunlar var. Kendi kurallarını koymak gibi bir durum olamaz. Hoşgörü diye, dostluk diye bir şey var. Biz bütün rakiplerimize bu çerçevede maç izletiyoruz. Bugün yöneticiler olarak bize karşı bir saygısızlık yoktu. Ama sahada bazı hadiseler vardı. Bizim evimizde böyle bir şey olmasına izin vermem. Olsaydı da durdururdum. Bugün yapılması gereken de buydu. Futbolda böyle çirkinlikler olmamalı. Olması üzücü” dedi.

AKYEL: “ATABİLİRSEL FARK OLURDU”

Teknik sorumlu Fatih Akyel ise maçla ilgili değerlendirmesini, ““İlk 10-15 dakika oyunumuzu oturtamadık ama sonrasında kendi oyun sistemimizi sahaya yansıttık. Atabilseydik farklı olurdu. Rakip de net gol pozisyonu bulmadan gol atınca oyuncularımızın morali bozuldu. Biz yatmalarına, kalkmalarına, zaman geçirmelerine bir şey demiyoruz. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama kulübenin arkasına adam koymuşlar küfür ettiriyorlar, yaka kartlı adamlar oyuncularımıza aleni küfür ediyor. Türk futbolunun durumu ortada. Görevliler, yöneticiler rahatlıkla oyuncuya küfür edebiliyor. Bu sorunu nasıl düzelteceğiz. Türk futbolunu böyle mi geliştireceğiz? Yukardakiler inşallah tüm bunları görür ve düzeltir” şeklinde yaptı.