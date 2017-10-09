Yılmaz özür diledi

“İNEGÖL, SANCAKTEPE’DEN İYİ”

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, 5-0 kaybedilen Sancaktepe Belediyespor maçı sonrasında şu açıklamaları yaptı: “Skor endeksli konuşacak olursak üzücü bir tablo. Bir önceki hafta oyunda zirve yapmış bir takımın bu hafta bu hezimeti yaşamaması gerekiyordu. Çocuklar genç ve tecrübesiz ama başka takımların genç takımlarıyla kıyaslanamayacak kadar yetenekli çocuklardan kurulu takımız” Bir hafta önce çok iyi oynayıp bugün neden böyle olduğunu bilmiyorum. Hocalarımız araştıracaktır. Cezalı oyuncularımız var. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Zincirin bir halkası koptuğu zaman bizi etkiliyor. Öte yandan İnegöl’ün Sancaktepe’den daha üst düzey bir takım olduğunu düşünüyorum. Orada farklı bir galibiyeti kaçırıp gelip burada 5 tane yemek bizim için üzücü”

"BAŞARI İÇİN SABIR GEREKİYOR”

“Bu ligde 7-8 takımdan daha iyi bir takımız. Hedefimiz var. Allah’ın izniyle sezon sonu onu gerçekleştirip tüm kente armağan edeceğiz. Yine de iddialıyım; bu çocuklar birçok yerde 41 numaralı forma giyecek ve bazıları milli takıma gidecek. Zamanla herkes görecek. Başarı sabır gerektiriyor. Biz bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Sabrederek bunun meyvelerini alacağız. Futbol sonuç endeksli olduğu için konuşulacak tabii ki. Çocuklar adına üzgünüm. Bir hafta kendilerine belki de ailelerine zehir olacak. Her zaman söylüyorum; mağlup olabiliriz ama sahadan her zaman başımız dik, gururlu ayrılmalıyız. Onlar da kendi muhasebelerini yapmıştır. Bizim onlara ihtiyacımız var. Onların da bana çok ihtiyacı var. Uzun süredir cezalıyım. Bir sonraki hafta cezam bitecek. İnşallah ondan sonra onlarla birlikte sahaya enerjimizi yansıtacağız”

“3 YILDA PROJE TAKIMI OLACAĞIZ”

‘Biz bu takıma sahip çıkın’ derken ‘Gelin maddi destek verin’ demiyoruz. Bu takımın sahiplenilmeye ihtiyacı var. Herkesin gözü önünde hakemlere küfredip odalarını basanlar bir hafta ceza alıyor. Bizim oyuncularımız 4 hafta, başkanları 3 hafta ceza alıyor. Bunun sorgulanması gerekiyor. Ama bunu değiştireceğiz. Bunu başardığımızda ülke gençliği ve sporu kazanacak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. 3 yıllık bir sürecimiz var ve Kocaeli Birlikspor’u proje takımı haline getireceğiz.

Bizi yürekten destekleyenlerden, sevenlerden bugünkü tabloyu onlara yaşattığımız için özür diliyorum. Çocukların omuzlarında ciddi bir yük var farkındayım. Ama biz 21 yaşında ülke fethetmiş bir atanın torunlarıyız. Artık bu çocuklar da genç değil. Artık lige alışmış olmaları gerekiyor. Başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sabırlı olalım. Ardından başarı gelecek. Ülkemizin, kentimizin futbolu kazanacak”