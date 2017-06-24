Yılmaz suskunluğunu bozdu! İşte A ve B planları

Haftalardır ‘Satıldı, satılıyor, ortak alınıyor’ iddialarına Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz suskunluğunu bozdu. Başkanımız Yılmaz kulübümüzün geleceğine dair A ve B planlarını açıkladı.

Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz basın mensuplarıyla Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Son haftalarda gündemde olan kulübün olası satışı ve ortaklığı konularına açıklık getiren Yılmaz, “A ve B planlarımız var. A planı; protokolümüz bulunan Beşiktaş’ın alma olasılığı. B planı ise Körfezli işadamlarıyla oluşturacağımız 30 kişilik güçlü yönetim” dedi. Transferi açacaklarını da belirten Yılmaz, “Alt yapıdan çıkardığımız ve dokunulmazlığı olacak futbolcularımıza da yer vereceğiz” dedi.

TAPULU MALIMIZ DEĞİLLER

İftarın ardından bir bölümü soru-cevap olarak gerçekleşen basın toplantısında Erhan Yılmaz şu sözleri kaydetti: “Hem ligi değerlendirelim hem de kulübümüzle alakalı konuşulan ve kamuoyunda merak edilen konuları cevaplamak istedim. Yazılan hiçbir habere yanıt vermedim. Bazılarını doğruladım. Bu kulübün kaderinde galiba bu var; geçen yıl da geç toplandı. A planı olmazsa bayramdan sonra B planını devreye sokacağız. Kulübümüzden ayrılan oyuncu kardeşlerimiz var. Ama bize gelmek için arayan ve bizim de istediğimiz oyuncular var. Sonuçta futbolcular tapulu malımız değil, gidebilirler.

KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL

Geçen yıl aldığımızda kulübün içi boştu ve borçluydu. Küme düşmemizi bekliyorlardı. Transfer yasağını kaldırıp kadro kurduk. Sonuç malum. Sizin nazarınızda bu imkanlarla başarılı olduk. Şahsi fikrim başarılı olamadık. Çünkü bu işin içinden geldik ve kupa kaldıramadık. Demek ki yanlış yaptığımız yerler oldu. Bunlarla da yüzleşiyoruz. Üzüldüğüm nokta şu; 1,5 aydır bu kulüple ilgili ‘Satıldı, satılıyor’ haberleri yapılıyor, konuşuluyor. Ama bir tane mülki idare amirimiz ya da kentimizin önde geleni “Ne yapıyorsunuz?” demedi. Ben kulübü versem kimsenin umurunda olmayacak.

TEK BAŞIMIZA YÜRÜYORUZ

Bu kulüp bu kentin değeridir. Kenti geçtik, ilçeye ait olsun istedik. Ama yeterince karşılık bulmadık. Kent futbolunun nerelere geleceği konusu hala soru işaretleri uyandırıyor. Bu kulübü 4 milyon borçla, enkaz halinde aldım. Alırken 3 kişi yola çıktık. İlk ya da tek adam olma derdim hiç olmadı. ‘Daha iyi yapacak olan varsa gelsin, yönetsin’ dedim. Kendimize yük yükledik ama 5-6 hafta sonra emek vermeyen başkalarının ismi ön plana çıktı. Getirdiğimiz gibi gündemden indirdik. Tek başımıza yürümek zorunda kaldık.

ÇATLAK SES ÇIKIYOR AMA!

Uzun zamandır hep B planları üretmeye çalışıyoruz. Bu yükün altından kalkamayacağımızı da hep söyledik. Başarı bu kadar yakınken aynı oranda kayıtsız kalınması bizi çok üzdü ve yıprattı. Başarı için “Benim olsun” denildiği için Kocaeli’de başarı gelmiyor. Ben yerine “bizim olsun” demeye çalıştım ve sonucunda yalnız kaldım. Bu başarı başka birilerine ait olsaydı ve bu kulübe destek gelseydi, bu takım üst liglere çoktan çıkmıştı. Şimdi birkaç çatlak ses çıkıyor. Ne kadar etkili olabilirler. Yeteri kadar etkileri olmuyor. Bu kulüp 21 yıllık. Şimdi “kulüp gidemez, kulüp bizim” dediler. Hodri meydan. Varsalar buyurup bayramdan sonra gelsinler, hep beraber yönetelim.

GAZETELERDEN OKUDUM

Kulübümüz farklı ilçelerle anıldı. İlk yarının ortalarında öyle bir görüşmemiz oldu ama ondan sonra olmadı. Benim arkamdan görüşülmüşse soruyorum; bu kulübü yürütecek potansiyeliniz vardı da bunca zaman Erhan Yılmaz’a neden destek olmadınız? Kartepe’yi gazetelerden okudum. Herkes “Olayın başına biz geçelim” moduna geçmiş. Bu gidişatın hiç iç açıcı olmadığını düşünüyorum. Bu kent 4-5 tane üst ligde profesyonel kulübü kaldırır. Bugün Adanaspor Süper Lig’den 60 trilyonluk bütçeyle düştü. Burada 2-3 milyon konuşuluyor, ‘Bize ne, ölsün’ diyorlar.

KARŞILAMA GÜZEL FAKAT…

Kurumların spor kulüplerine yaptıkları yatırım ya da sponsorluk desteği zaten kendilerine dönüyor. Bizim yaptığımız iş bir kere kamu yararına. Sosyal sorumluluk çalışması. Buna rağmen anlamsız bir şekilde görmezden geliniyoruz. Destek için gittiğimiz yerlerde herkes bizi çok güzel karşılıyor. Çayını, kahvesini içiriyor. Eyvallah. Sonra bir şey yok. Demek ki farklı bir yapı var ve ‘Ne halleri varsa görsünler’ deniyorlar.

OKŞAYIP GÖNDERDİLER

Geçen yıl bu aralar kulübü aldık ve 22 temmuzda toplandık. Ligi ilk yarı 2.sırada bitirdik. İlla ki bir sorun çıkacaktı. Futbolcular çıkaracaktı. Kime gittiysek bizi güzelce okşadılar, gönderdiler. Ne oldu? E hadi, bekliyoruz. İsteklerimize yanıt bekliyoruz. Çaresizlikten bu kulübü verme noktasına geldik. İlgi de çekmiş bizim kulübü almamız ve başarılı olmamız. Basının da sayesinde dikkatlerini çekmiş. Kulübü Beşiktaş’a verme durumumuz vardı. Gidip görüştüm. Genel kuruldan yetki aldıktan sonra açıklama yaptılar. Ben bu kulübü verirken de kentin mülki idarecilerine sorduk; ‘Ver’ dediler. Bu kulübün bu kentten gitmesini ben de istemiyorum. Vermemek için yine de direndim. Herkes ‘Başının çaresine bak’ dedi.

OLMAZSA B PLANIMIZ VAR

Kendi adıma beklenti içinde değildim. Takım ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. Bu takımı kaybettik biz. Maddi imkansızlıklardan dolayı çatladık. Çözüm arayışımız Beşiktaş ile oldu. Protokol yaptık. Genel kuruldan sonra alacaklarını söylediler. Bayramdan sonra netleşecek. Orada bir kararsızlık var; tamamını mı alalım, vaz mı geçelim? Şuanda vazgeçilmiş bir şey yok. Bizim B planımız tabiki var ve işliyor. İnşallah bu kulüp bu kentte, bu ilçede kalır. Beklemek de bu kulübü yıpratıyor, oyuncuları yıpratıyor, geleceğe dair planları yıpratıyor. Bayramdan sonraya kadar bekleyeceğiz. Olmazsa B planımızı uygulamaya koyacağız.

TRANSFERİ DE AÇACAĞIZ

B planımızda 30 yönetici oluşturmaya çalıştık. 10 arkadaşımız kabul etti. Diğerlerini de ikna etmeye çalışacağım. Ses getirecek yeni bir oluşum haline getireceğiz. Belediye başkanımız da kendi imkanları doğrultusunda destek verebileceğini fakat ana desteği sağlayamayacağını söyledi. Planladığımızı yaparsak onun düşündüğü oranlar da yeterli olacaktır. Bayramdan sonra yönetim kurulumuzu oluşturup transferlere başlayacağız. Transferi açacağız. Açmak için borcu bu şekilde tolere edeceğiz. Elimden geldiği kadar kendi imkanlarımla ve yönetici arkadaşlarımla bunu halledeceğiz.

KULÜBÜ VERMEK KOLAY MI?

Bu ilçenin değerli sanayi kuruluşları var. Kulübü satmayı bende istemiyorum. Futbolu bıraktım, bu kadar emek harcadım. Bazı şeyleri de ispatladığımızı düşünüyorum. Kolay mı vermek? Gelip taşın altına ellerini koysunlar. Kulübümüzü kalkındıralım. Benim kadar benimseyip mücadele etsinler.

BEŞİKTAŞ ALMAK İSTERSE…

Biz alt yapıyı kapatmadık. Bir kulüp alt yapısı varsa ayakta durur. Geçen yıl yapamadığımızı yapacağız. Aidiyet duygusuyla hareket edecek futbolcu kardeşlerimizi bulacağız. Bunlar İzmitli olmak zorunda. Bugün 7-8 İzmitli çocuk bu kulüpte oynamış olsaydı bu kulübü kimse kendine peşkeş çekmeye kalkmazdı. Cebine 300-500 bin koyan kulübe talip olmazdı. Bizim bu tutumumuz bu kulübü birilerine verdirmez. İnşallah insanlarda sahip çıkar da kulüp hiç verilmez. Eğer biz devam edersek; alt yapıdan bu sene çok umutlu olduğumuz kardeşlerimiz var. Ama Beşiktaş ile protokolümüz var. ‘Biz vazgeçmiyoruz, kulübü bize ver’ derlerse yapacak bir şey yok. Ama olmayacakmış gibi hareket ediyorum.

GENÇLERLE KARMA TAKIM

Olmazsa; güçlü bir yönetim, güçlü alt yapı, İzmit kökenli futbolcular olacak. Ayrıca bu seneki kadromuzdan; bizimle devam etmek isteyen, bizim de istediğimiz 7-8 arkadaşımız ile zaten devam edeceğiz. İskelet kadromuzu tutmuş olacağız. Onlarla beraber dokunulmazlığı olacak İzmitli kardeşlerimiz oynayacak. O zaman başarılı oluruz. O çocuklar bizi üst liglerde temsil ettiğinde kulübümüzün de, kentimizin de değerini yükseltecek. Gerçekten inandığımız, oynatacağımız 8 kardeşimizi bu zamana kadar profesyonel yaptık. Geçen yıl da bu takım küme düşer dediler. Bu sene de sürpriz olsun. Bu da bizim sorunumuz olsun. En azından oyuncu kazanmış oluruz.

ERZURUMSPORLU TALİP

Bende Erzurumluyum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un eski başkanı Ali Demirhan bizim uzaktan akrabamız. Kulübün içinde bulunduğu durumu göz aldığımız zaman ‘Birlikte hareket edebiliriz’ dedi. Şartlar bizim istediğimiz gibi olursa olabilir. Ama bu süreci kısa tutuyorum, bu süreci bitireceğiz. Ya satacağız, ya ortak alacağız ya da B planımıza geçeceğiz. Kulübümüze birçok insan talipli. Kimse de üç beş kuruşa kulüp sahibi olacağını sanmasın. Bu kentin markası, öz değerini yok etmeyeceğim. En kötü durumda kendi öz değerlerimizle yola çıkar omurgalı bir şekilde ne yapacaksak yaparız.

SAMİMİYETE İNANMALIYIM

İnsanların samimiyetine inanmıyorsam ve bu kulübe zarar vereceklerini düşünürsem satış ya da ortaklık konusunda önlerini kesiyorum. Öte yandan bazı kimseler benim ne harcadığımı irdeliyorlar. Benim kulübümse bundan size ne? Hadi irdelediniz; biz sadece harcadığımız parayı istedik, ‘Borcu da bırakır çekiliriz’ dedik. Ama bu noktaya ulaşanların bizden daha iyisini yapacaklarına da inanmamız da gerekiyor.

HEPSİYLE HELALLEŞECEĞİZ

Birçok futbolcu arkadaşımız alacaklarıyla alakalı olarak federasyona verdi. İlk etapta bizi transferi açma noktasında resmi olarak ilgilendiren kısmı halledeceğiz. Öbür arkadaşlarımızla da -ki zaten paralarını er yada geç mecbur vermek durumundayız- ödeme taahhüdünde bulunarak helalleşeceğiz.

İSİM SPONSORU OLSUNLAR

İsim sponsorluğunda bulunan firmalar zaten kat be kat fazlasıyla karşılığını alıyorlar. Reklam için ayırdıkları bütçeler var. Körfez’den çıkan, ilçenin markası Türköz İnşaat var. Kendilerinden randevu alıp gideceğim. Türköz Kocaeli Birlikspor olabilir. Tüpraş’a da gideceğim. Tüpraş Kocaeli Birlikspor olabilir. Diğerlerine de. Sponsor olduklarında zaten karşılığı var. Bedava bir şey yapmayacaklar. Ama sistem yukardan birilerinin dokunması üzerine kurulmuş. Gittiğimizde iyi karşılanıyoruz ama icraat noktasında da yukarılardan birilerinin desteği olması gerekiyor.

CADDELERİ YİNE İSTEYECEĞİZ

Geçen yıl 4 tane caddeyi Kocaeli Birlikspor olarak istedik. Bu yıl da isteyeceğiz. Dernek takımlarına bakın; 30 kişilik bir yönetim benim cebimden harcadığım kadar para harcamamıştır. Kulübün kendi ayakları üstünde duracağı gelire ihtiyacı var. Otoparklara, işletmelere, sponsorluklara, reklamlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu paraları yemiyoruz ki.

7 BRANŞ DAHA AÇACAĞIM

İlçeden bize ‘Diğer branşları da açın’ diye isteklerle geliyorlar. Profesyonel kulüp altında olmak istiyorlar. Nasıl açacaksınız? Onların da alt yapısını yapacağız. Biz kalırsak hedefim; bu sene inşallah 7 branş açmak. O zaman kamu yararına giriyor. Bize ister istemez destek vermek zorunda kalacaklar.

HALK NEFRET DUYUYOR

Kurucu üyelerimize de seslenmek istiyorum. Hep seslendik karşılık bulamadık gerçi. Onların kayıtsız kalması da çok üzücü bir durum. Hem güzide bir kulübü iyi bir projesi olup anlatamamak, hem takımı tamamen bertaraf edip halkın düşman edilmiş olması da ayrıca üzüyor. Şuanda halkın gözünde negatif duygular da var. Bir kısmı biz olduğumuz için sempati duyuyor. Fakat halkın çoğu hala önyargı ve nefret duygusuyla bakıyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Kocaeli Birlikspor satışa çıkmış, kimsenin umurunda olmamış. Biz ismini değiştirsek; ben istiyorum. Değiştirelim. Bana bir şey katacak mı? Birileri buna öncülük edecek ki bende değiştireyim. Projemizde bu da var. Yönetimimizi oluşturabilirsek, aidiyet gelişirse isim değişikliği de var.

BEŞİKTAŞ VAZ MI GEÇTİ? BİRİLERİ Mİ ENGELLİYOR?

Beşiktaş genel kurulunda bizimle temasını açıkladığında biz de bununla ilgili kendi aramızda toplantı yaptık. ‘Keşke rakamı açıklamasaydı. Muhtemelen derin bir yapı bunu engelleyecek’ dedik. Tıkanmış durumdayız. Vazgeçmiş değiller, almak gibi bir durum da yok. Netleşmemiş bir durum söz konusu. Bizim muhatabımız Fikret Orman değil, Metin Albayrak’tı. Onunla görüşüyorduk. Kendi aralarında kırgınlıkları olmuş Fikret Orman başkanla. Metin Albayrak şimdi geri dönmüş, araları düzelmiş. Çok değerli bir isim. Sürecin uzamasının bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizim onlarla protokolümüz var ve sorduğumuzda; ‘Şimdilik protokolü kenarda tutalım. Siz kendi B planınızı uygulayın’ yanıtını aldık. Haftaya bunu netleştireceğiz. Bunlar benim kendi yorumum.

‘ALMAYIN’ DİYENİ BİLMİYORUM

Buradan birileri arayıp “Almayın” demiş midir? Bilemiyorum. Kimseyi zan altında da bırakamam. Böyle bir şey varsa da; bizim Beşiktaş ile adımız anılmaya başlayınca ortaya çıkanlar oldu. İsimlerini zikretmem. Gerçekten kahraman olmak istiyorlarsa; buyursun gelsinler, kulübü ayağa kaldırıp kahraman olsunlar. Kendilerini davet ediyorum. Kırgınlıklarını, dargınlıklarını kenara bıraksınlar, gelsinler, kulübe sahip çıksınlar. Öyle değil, böyle kahraman olsunlar. Alt yapıdaki çocuklarımızın, velilerimizin umutlarına ışık olsunlar. Biz de yürütelim.

MARKA DEĞERİMİZ 20 MİLYON

Bu takımın bir marka değeri var. Bu benim istediğim rakam falan da değil. Piyasada konuşulan rakam kulübün gerçek değeri değil, çaresizlik yüzünden o rakam telaffuz edildi. Bu kulübün marka değeri bana göre 20 milyon. Siz 20 milyonu çöpe atıp gider misiniz? Aslan gibi bizimle devam edecek geçen seneki takımımızın iskeletimizden kardeşlerimiz var. U-21’den gençlerimizi de alır devam ederiz. Bu takım yerde bırakılmaz. Kime bırakacağız? Yineliyorum; ‘Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin.’

BORÇLARI SİLSİNLER YETERDİ

Şuna da değineyim; geçmiş 2 yıla ait borçları silsinler bu kulübün kimseye ihtiyacı olmaz. Önümüzün karanlık olma sebebi; burası borçsuz olarak alındı, 4 milyon borçla bırakıldı. Biz 4’ü de istemiyoruz. 3 milyonu silsinler ve kulübün önünü açalım.