Yılmaz: “Takdiri hak ediyoruz”

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz önceki akşam Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında hem ilk yarıyı değerlendirdi, hem mali tablo hakkında bilgi verdi.

Toplantıda alt yapıdaki 4 gençle profesyonel sözleşme imzalandı. Başkan vekili Ozan Keser, sportif direktör Çağrı Arslan ve alt yapı koordinatörü Ali Gürdal’ın da hazır bulunduğu toplantıda başkan Erhan Yılmaz, “Üvey evlat muamelesi görsek de verdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarıyla takdir edilmeyi hak ediyoruz. Ellerini ovuşturup batmamızı bekleyenler Allah’ın hesabını unuttular. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Yılmaz’ın açıklamaları satış başlarıyla şöyle:

3.5 MİLYON BORÇLA ALDIK

“Bakan Fikri Işık’ın halis niyetle kurduğu kulüpte geçmiş dönemlerde yanlış stratejiler izlenmiş ve yönetimsel hatalar yapılmış. Bu nedenle halk nazarında olumsuz yer edinmiş. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama maalesef kulübü halka doğru anlatamadılar. Bütçeyi doğru yönetemediler. Bunun nedeni işin içinden gelmemeleri ve menajer kurbanı olmalarıdır. Biz kulübü 3.5 milyon borçla devraldık. Keşke tek sıkıntı bu borç olsaydı. Kamuoyu nazarında büyük bir nefret ve kafalarda soru işaretleri de vardı. Biz bu eksikliklerin yüzde 30-40’ını telafi ettik”

İKİ SEZONUN RAKAMLARI

“Şu ana kadar 220 bin lira firma reklamlarından, 815 bin lira Spor Toto’dan ve 300 bin lira TFF’den tahsil edilen gelirimiz oldu. Toplam 1 milyon 335 bin lira gelirimize karşılık 715 bini teknik adam ve futbolcu ödemeleri, 430 bin lira prim ödemeleri, 625 bin lira piyasa borçları, vergi ve diğer harcamalar olmak üzere toplam 1 milyon 770 bin lira giderimiz oldu. Bu tarihten sezon sonuna kadar ise 4 milyon 405 bin lira öngörülen giderimiz bulunmaktadır. Önceki dönemden kalan futbolcu borcu ise 1 milyon 160 bini gerçekleşen olmak üzere toplam 1 milyon 770 bin lira. Geçen sezonun ilk devresinde 5 milyon reklam, 748 bin 230 lira Spor Toto ve 280 bin lira TFF olmak üzere toplam 6 milyon 28 bin lira gelir var, bu sezonun aynı döneminde 220 bin lira reklam, 815 bin lira Spor Toto, 300 bin lira TFF olmak kaydıyla 1 milyon 335 bin lira gelirimiz bulunuyor. Gezen sezon ilk yarıdaki gider 9 milyon 595 bin, bu sezon aynı dönemde ise 1 milyon 770 bin TL”

YALNIZ BIRAKILDIM

“Biz kısıtlı bütçeyle yola çıktık. Sezon başında yola çıktıklarımız bizi yarıda bıraktı. Benim en büyük hatam samimiyetle her şeyi anlatıp güven duymam oldu. 100- 150 bin lira vererek yönetimde yer alacak 15-20 kişiyle bu işi yürütmeyi planlarken bir baktım ki yalnızım. Ama bir kere bu işe giriştim. Bir kulübün başına geçmek benim uzun yıllardır hayalimdi. Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok. Çok mecbur kalırsam belki destek olabilecek birini yanıma alabilirim. Ama önceliğim bu değil. Önceliğim 2-2.5 milyon gibi bir rakamı bularak üstümdeki eski borç yükünden kurtulmak”

YENİKAPI RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ

“Ben geçmiş dönemin borcundan kurtulayım başka bir şey istemiyorum. Sonra bu kulüp kendi yağıyla kavrulur. Borçlardan kurtulalım kimsenin kapısını da çalmayız. Bizim tek isteğimiz kulübümüzü saygın bir camia haline getirmek ve marka değerini yükseltmek. Bizim başarılı olmamız ve yükselmemiz bu kente katma değer katıyor. Yenikapı ruhuyla hareket ediyoruz. Taraftarımızla barışıyor, geleceğimizi gençlerle inşa ediyoruz. İlçemizle yeniden kucaklaşmak için adımlar atıyoruz. Birlikspor Store kurmak için çalışmalara başladık. Yönetimimizde kanaat önderlerimize yer vereceğiz. Öte yandan stat projesiyle ilgili çalışmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz sayın valimizin talimatı vardı. Bu projeyle de kulübümüzün ayakları üstünde duracağı düzeyde gelir elde etmesine zemin hazırlayacağız”

GEÇMİŞİN ACISINI BİZE GEÇTİRMEYİN

“Herkesin gönlüne dokunarak yol alacağız. Belki şuan arkamızda on binler yok. Ancak 3 yıllık gibi görünen 21 yıllık bu kulübü yeniden halkla bütünleştireceğiz. Kocaeli’mizin bayrağını başarıyla dalgalandırıyoruz, kendimizi başarıyla temsil ediyoruz. Karşılığında değer görmek ve desteklenmek istiyoruz. Sahipsiz bırakılmamız vicdanen doğru değil. Bakın Tuzlaspor’a. Bizden sonra cesaretlendiler ve futbolun içinden gelen önemli isimler kulübü aldı. Üstelik onların maddi desteğe de ihtiyacı yok. Buna karşın belediye başkanı ismi değiştirmemeleri şartıyla tesis yapma sözü verdi, lojistik destek vereceğini de söyledi. Sahiplendi. Bizler iyi niyetli insanlarız. Geçmişin acısını bize çektirmeyin. Gelin birlikte kentimizin futbolunu ayağa kaldıralım. Şunu da eklemek istiyorum; bu işi benden iyi yapacağına inanan varsa buyursun gelsin, arkasında durmayı da biliriz. Bu yolda yalnızlığımı biliyorum. Ve başarılı olan herkes ve her kurum gibi değer görmeyi bekliyorum”

