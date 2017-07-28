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Yılmaz’a yeni görevler verildi

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Yılmaz’a yeni görevler verildi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanlığı’nı 3 dönemdir (6 yıl) yapan, önümüzdeki kongre döneminde görevini devretmeye hazırlanan Erdoğan Yılmaz, TÜMSİAD Marmara Bölge Başkanlığı görevine atandı, derneğin genel merkez yönetim kuruluna alındı.

Erdoğan Yılmaz İzmit’te yaşayan başarılı, çalışkan, girişken bir işadamı. Bütün Türkiye’de ve dünyanın 60 ülkesinde şubeleri bulunan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanlığı’nı 3 dönemden beri (6 yıl) yürütüyor. Yılmaz’ın şube başkanlığı döneminde TÜMSİAD Kocaeli Şubesi’nin üye sayısı 850’ye yükselmiş. Derneğin Türkiye’deki en başarılı, en aktif şubesi olmuş.

Önümüzdeki aylarda yapılacak TÜMSİAD Kocaeli Şubesi kongresinde, 3 dönemi tamamladığı için Erdoğan Yılmaz, artık kendisine yeniden görev verilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak derneğin Genel Merkezi’nden aramışlar, “Kocaeli Şubesi Başkanlığı yanı sıra, Marmara Bölge Başkanlığı görevini de sana verdik. Ayrıca, TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine aldık.” demişler.

Erdoğan Yılmaz, dernek genel merkezinin kendisine bu denli güvenmesinden ve yeni, önemli görevler yüklemesinden son derece memnun, gurur duyuyor. Bu arada, Tümsiad üyeleri arasındaki dayanışma ile 6 ortaklı Türkvin isimli yeni bir şirket kurmuş. Köseköy yakınlarındaki fabrikasında Türkvin plastik malzeme, doğrama üretiyor. Kısa süre içinde çalışan eleman sayısı 20’ye yükselmiş. Yılmaz, “Türkvin siparişlere yetişemez hale geldi. Bu markayı büyütecek ve bütün ülkeye tanıtacağız.” diye iddialı konuşuyor.

KOTO İLE İLGİLİ

TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası’nı da yakından takip ediyor. Yılmaz bu konuda şunları söyledi:

“Herkesin kabul edeceği, KOTO Başkanlığı koltuğuna değer verecek bir başkan adayı çıkarsa, önümü ilikler, onun hizmetinde olurum. Ama aksi halde, KOTO Başkanlığı’na talip olacağım. Çok önemli projelerim var. Bu kentte, bu ülkede doğru projeler ve işbirliği ile çok önemli işler yapılabilir. Ne yazık ki, enerjimizi genellikle boşa harcıyoruz.”

 

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