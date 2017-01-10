Yılmaz’dan gündeme dair önemli açıklamalar

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz katıldığı yerel bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“GÜÇSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR”

2016 yılında artan terör olaylarını değerlendiren Yılmaz; “Batılı güçlerin yıllar önce Osmanlı coğrafyasını parçalayan ve yıkan acımasız, kanlı senaryolarıyla tekrar karşı karşıyayız. Osmanlıyı parçalayan Sykes-Picot Anlaşmasının 100.yılında, Anadolumuzda ve Ortadoğuda yeni haritalar planlıyorlar. İstikrarsız, kaosun hakim olduğu, sömürüye açık bir Ortadoğu ve Türkiye hedefleri var. Ülkemizin güçlü yükselişini birtürlü önleyemedikleri gibi bölgede güçsüz bir Türkiye oluşturmak için her türlü kanlı, alçak, kalleş yöntemlere başvurarak Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar. Allahın izni ve Milletimizin sağduyusuyla başaramayacaklar. Bu Şanlı Milletin de bir cevabı olduğunu unutuyorlar.”

“TARİHİ SÖMÜRGEDEN İBARET OLANLAR BİZE DERS VEREMEZ”

Batı’nın tarihi sömürge tarihidir. Medeniyetlerini kan, gözyaşı üzerinde kurdular. Afrika’dan Hindistan’a koca bir coğrafyayı “Biz medeniyeti getiriyoruz, demokrasi, insan hakkı getiriyoruz” diyerek yıllarca sömürdüler. Milyonlarca insanın kanına girdiler. Böylesine vicdan yoksunu bir topluluğun bize demokrasi, insan hakları dersi vermeye kalkması kabul edilemez. Şimdi onlara, yaptıkları zulmü yüzlerine haykıran, dünya beşten büyüktür diyen bir Türkiye var. Bu durumu hazmedemiyorlar. ” dedi.

“AMAÇ ORTADOĞU HARİTASINI YENİDEN OLUŞTURMAK; BÖL, PARÇALA, SÖMÜR!”

Yılmaz, “Üyesi bulunduğumuz NATO’nun 2006 yılında bir eğitim seminerinde yayınladığı haritaya bakılacak olursa hain planlarını aleni bir şekilde görebiliriz. Bu harita ilk yayınlandığında bizim askeri yetkililerimiz buna şiddetle karşı çıktı. Amaç apaçık belli; Ortadoğu’da ülkeleri etnik ve mezhep çatışmaları ile bölerek, kendilerinin kontrolünde bir Ortadoğu oluşturmak ve sömürü düzenine devam etmek. Yani, böl, parçala ve sömür politikası. Bizim Cerablus’da ve El Bab’ta yaptığımız operasyonlar işte bu oynadıkları oyunları bozmaya yönelik operasyonlardır.” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“TERÖRE VEREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL CEVAP BİRLİKTELİK”

“Ülkemizde ve Bölgemizde bu hain oyunların oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Terörün hedefine ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Tabii bu sadece lafla olmayacak. Millet olarak korkmayacağız, paniğe kapılmayacağız, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Birlikteliklerimizi ayrım yapmadan sürdüreceğiz. Millet olarak bu oyunu bozmanın tek yolu Birlik ve Beraberliğimizi koruyarak, cesaretle mücadelemize devam etmektir.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN İFADELERİNE KANIM DONDU”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Yılmaz; “Sayın Kılıçdaroğlu yaşanan bu terör olaylarında bizleri kutuplaştırıcılıkla suçluyor. Reina saldırısında sosyal medyaya saldırganının Noel Baba kıyafetiyle olduğu haberlerini yapanların ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yaparak Laik – Antilaik tartışmalarına zemin hazırlıyor. Kutuplaştırmak bu değil midir? ” dedi.

“KAN DÖKMEDEN GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ DİYEN BİR MUHALEFET”

Anayasa çalışmalarını da değerlendiren Mehmet Akif Yılmaz; “Ülkemizin, vesayet odaklarının baskısından ve Bürokratik Oligarşinin tahakkümünden kurtarılarak, Yönetimde tek başlı bir sistemle daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde yürüyüşümüze devam edebilmek amacıyla, MHP ile birlikte Yeni Anayasa Tasarımızı hazırladık. Görüşmeleri komisyonda tamamlandı ve Genel Kurulda görüşülmeye başlandı. Meclisimizden geçtiğinde Halkımızın takdirine sunulacak. Halkımız nihai kararı verecek. Fakat karşımızda “Kan dökmeden bunu gerçekleştiremezsiniz” diyen bir CHP Genel Başkanı var. “Referandum yani Halk’ın kararı teferruattır, sonucu tanımayız” diyen bir CHP anlayışı var. Bu yaklaşım Millet iradesine, demokrasiye ihanettir. Biz, Halkçı geçinen CHP’nin bir kez olsun Halkın iradesine saygı duymasını beklerdik. Bu tavır Cumhuriyetimizin kurucu Partisi CHP’ye yakışmıyor. Sayın Bahçeli’nin dediği gibi, Atatürk hayatta olsaydı bunları İzmir’e kadar kovalardı.”

“BİZİM REJİM SORUNUMUZ YOK, CHP’NİN İKTİDARA GELEMEME SORUNU VAR”

“CHP çıkmış kamuoyunda “Rejimi değiştiriyorlar!” yalanını söylüyor. Bizim rejimimiz 1923’te değişti. Cumhuriyet, yani Millet iradesinin hakimiyeti. Bizim Rejim sorunumuz yok, fakat çok partili hayata geçtiğimiz 1950’den bu yana Halkın teveccühünü bir türlü alamayan CHP’nin iktidara gelememe gibi bir sorunu var. Kopardıkları gürültünün altında bu endişe yatıyor. Millet iradesine, referanduma saygı duymayana bu Millet de saygı duymaz.” ifadelerini kullandı.