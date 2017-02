Yılmaz'dan gündeme dair önemli açıklamalar

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN YENİ ANAYASA”

Katıldığı televizyon programında “Güçlü bir Türkiye için yeni bir Anayasaya ihtiyacımız var” diyerek sözlerine başlayan Yılmaz; “Türkiye bugünlerde geleceğini şekillendirme adına önemli adımlar atıyor. Kalıcı Siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama, güçlü icra, güçlü Meclis, güçlü temsil, birlik ve uzlaşma ile güçlü Yönetim, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için bu Anayasa değişikliğine “Evet” diyoruz. Bunun için de Meclisimizde gerekli olan çalışmalarımızı tamamladık. Artık söz aziz Milletimizde.”

“TÜM PARTİLER BU DARBE ANAYASASINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ”

“Halen yürürlükte olan 1982 darbe Anayasasının değişmesi gerektiğini bütün partilerin arzuladığını seçim beyannamelerinde dile getirdiklerini” söyleyen vekil Yılmaz; “Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden bugüne kadar masumların kanı ile yazılan darbe Anayasaları ile yönetildik. Yaşadığımız her darbe kendi Anayasasını üreterek, Millet egemenliğinin gerçek manada iktidar olmasına engel olacak kurallar ve kurumlar oluşturdu. Bu darbeler ve anayasaları, her alanda ülkemizin kalkınmasını geciktirdi, özgürlükleri kısıtlayarak bu aziz Milletimin ayağa kalkmasını engelledi. Bize yıllarımızı kaybettirdi. Siyasi kavgaları teşvik eden, istikrarlı güçlü hükümetlerin oluşmasını engelleyen, koalisyonları seven, vesayet altında bir yönetim sistemi kurguladı. Millet Egemenliği karşısında bürokratik oligarşiyi, vesayet çevrelerini güçlendirerek Millet egemenliğine prangalar vurdu. Şimdi bu anayasa değişikliği ile bu prangaların en önemli halkasını Milletimizin iradesi, Rabbimin inayetiyle kıracağız inşallah.”

“141 YIL SONRA İLK DEFA ANAYASAYI MİLLET YAZIYOR”

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde yapılan Anayasaların dış baskılar ve savaş şartlarında hazırlandığını ve bunu darbe Anayasalarının takip ettiğini söyleyen Mehmet Akif Yılmaz; “Bu zamana kadar ki oluşturulan anayasalar milletimiz tarafından oluşturulmadı. Sürekli milletimize dikte edilen bu anayasalar ülkemizin önünü tıkayan en büyük engel oldu. İlk yazılı Anayasamız olan Kanun-i Esasi’den bu yana, 141 Yıl sonra ilk defa bu kez Millet tarafından, Milletin seçtikleri tarafından kaleme alınan bir anayasa değişikliğini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU ANAYASA TOPYEKÜN DEĞİŞMELİYDİ, FAKAT…””

Yılmaz yapılacak olan Anayasa’nın acele ile yapılan bir Anayasa olmadığını belirterek; “Ak Parti olarak bizler, bu darbe Anayasasının tümünün değiştirilmesi için önemli çalışmalar yaptık ve adımlar attık. Partilerimizin de bu çabaya katılımı için oy oranına göre değil, her Partinin eşit temsiliyle Anayasa Uzlaşma Komisyonları kurduk. Netice almaya çok yakındık fakat yine CHP’nin çark ederek sonucunu güdük bıraktığı sonuçlar ortaya çıktı” diyerek şöyle devam etti;

“MİLLET İRADESİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKLER”

“Maalesef CHP, Milletin tümüyle söz sahibi olduğu bir yapıdan daima rahatsız oldu. Dün Cumhurbaşkanını halkın seçmesine karşı çıkıyorlardı. Hatırlayın o referandumu. O zamanda aynı yalanları söylüyorlardı. Sözde ülke bölünecek, kaos çıkacaktı. Bugün de aynı yalanları söylüyor CHP yöneticileri. Millet iradesinden, referandumdan, Halk’tan korkan bir Halkçı Parti var karşımızda. Milletimize dün olduğu gibi bugün de umut, refah ve gelecek vadetmiyorlar. Kandan, kaostan, iç savaştan bahsediyorlar. Telaş içinde tehditler savuruyorlar. Ama Milletimizden, Millet iradesine karşı saygısızlıklarının cevabını 16 Nisan’da alacaklar. CHP, halka saygı duymayı, Millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek. Milletin değerleriyle barışmadıkça hiçbir siyasi oluşumun bu ülkede artık iktidar olamayacağını kabullenecekler. Bu Anayasa değişikliği ülke siyasetimizde çok olumlu dönüşümlere de vesile olacak inşallah. Dün Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kalan CHP’de, referandumdan sonra çok daha olumlu dönüşümler göreceğiz.”

“ÇİFT BAŞLILIK BİZE YILLARIMIZI KAYBETTİRDİ”

“Şimdi, halkımızın bir kesimi CHP’nin yalanlarına aldanarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir tek adam rejimi kurmak istediğinden korkuyor. Bir kesimi de bu sistemle, güçlü bir lider olan Erdoğan’dan sonra ne olacak endişesinde. Bu endişeye ve korkuya kapılan kardeşlerimize getirdiğimiz Anayasa değişikliğini mevcut haliyle kıyaslayarak çok iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Mevcut Cumhurbaşkanlığı makamı zaten darbeci Kenan Evren’e göre tasarlanmış. Yetkili olmadığı hiçbir alan yok. Onayı olmadan ne hükümet kurulabilir, ne bakan atanabilir, ne kanun yayınlanabilir, ne de il müdürleri dâhil herhangi bir üst düzey bürokrat göreve gelebilir. Üstelik hukuk karşısında sorumsuz, yargılanamaz. Sayın Erdoğan’ın tek adamlık hevesi olsa, zaten tüm bu yetkilerle ile bu makamda. Fakat Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi Milletimiz ve Ülkemizin geleceğine için sağlam ve güçlü, Millet iradesine dayanan istikrarlı bir sistem kurmanın derdini taşıyor. Gelecekte bir daha mevcut sistemdeki çift başlılık sebebiyle yaşanan siyasi krizlerin yaşanmamasını arzuluyor. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek istiyor. Hukuk karşısında ve Halk karşısında hesap verebilir bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli öngörüyor. Ülkemizin 2071 hedefine emin ve güçlü adımlarla yürümesini arzuluyor. Kimse endişe ve korkuya kapılmasın. Bundan sonra Millet neye karar verirse o olacak.” ifadelerini kullandı.