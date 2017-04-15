Yılmaz’dan oyunculara ve  teknik ekibe teşekkür  

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz hem takımın son durumu, hem de kulübün satılmasıyla ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, “Öncelikle hafta sonu yapılacak olan referandumun milletimize mübarek olmasını diliyorum. İnşallah ülkemiz için en iyisi olur. Maça gelince, 3 haftadır inanılmaz iyi futbol oynuyoruz. Karşılığını son 2 haftadır alıyoruz. Hep söylüyorum; zahmetsiz rahmet olmaz. Play-off’ta da olsa karşılığını inşallah alırız. Bu bizim başarımız değil. Belki bize mal ediliyor ama bu çocukların başarısı. Herkesin onların önünde saygıyla eğilmesi gerekiyor. Bu kadar kısıtlı imkanlarla hala dimdik ayakta durabilmeleri onların nasıl onurlu ve karakterli inanlar olduklarını gösteriyor” dedi.

YÜZLERİNE BAKAMIYORDUM

“Para ödeyemediğimiz zamanlar onların yüzüne bakamıyordum. “Ben onurlu mücadelenin savaşçıları olan futbolcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Biz mahcubiyetimizi dile getiriyoruz. Ama tek başımıza kaldık. Bizler karakterli insanlarız. Para ödeyemediğimiz zaman onların yüzüne bakacak yüzümüz olmuyor. Hakkımızda sürekli asılsız ithamlarda bulunanlar; biz bu kulübü parlatıp, ismini markalaştırıp, geçmiş dönemdekilerin yapamadıklarını yaptık; bundan sonra da bunu yapamayan insanlar uyanıyorsa ikiyüzlülük ararım. Bu zamana kadar nerelerdeydiler. ‘Kulübün kapısı herkese açık’ derken niye yoktunuz?”

O ZAMAN NEREDEYDİLER?

“Cevaplanması gereken çok sorular var. Ben kulübümüzle ilgili ileri geri konuşanların muhatabı değilim. O konuşanlar bu kulübü kim kurduysa onlardan kendi cevaplarını alsınlar. Biz bu kulübü aldığımız gün kapıların herkese açık olduğunu gösterdik. Gücüm yettiğince herkese ulaşmaya, sesimiz duyurmaya çalıştım. İlk yarı liderin 1 puan gerisinde tamamladık. İkinci yarıda da puanları paylaştık. O zaman neredeydiniz! Bu takımın başarısına el atan herkes o zaman ortaya çıkacaktı ki bu çocuklar şampiyonluğu garantileyeceklerdi. Bundan o kadar emindik ki. Ama maalesef futbolda oluyor böyle şeyler. Demoralize oluyor, kırılıyorsunuz. Herkes emeğinin, hakkının karşılığını almak ister”

BENİM GÜCÜM BU KADAR

“Bugünkü maçta da inanılmaz derecede özverili ve iyi oynadılar. İstekli oynadılar. 2 haftadır 3 gol atıyoruz. Bu da bizim ne kadar kaliteli ve iyi bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Benim gücüm bu kadar. Her seferinde de söyledim, herkese seslendim. Neredeydiniz? Bu kulübün neresindeydiniz! Evet, bu kulübün bir geçmişi var. Ama olan geçmişi de gün yüzüne çıkaran benim. 3 senedir geçmişi yok, yerle birdi, dile gelmedi. Ama ben bu kulübün 21 yıllık mazisi olduğunu her fırsatta dile getirdim”

BUYRUN HODRİ MEYDAN!

“Eski belediye başkanlarımızdan Erhan Yenilmez de bugün destek amacıyla maçta yanımızdaydı. O da bu tür spekülasyonların çok üzücü olduğunu, konuşulması gerekiyorsa ilk hakkın bizde olduğunu söyledi. Ben bu kulübün nasıl kurulduğunu, ne emekler verildiğini iyi bilen insanım. ‘Hodri Meydan’ diyorum. Körfez’de kendine güvenen, sanayici, işadamı abilerimiz, kardeşlerimiz, hadi gelin verin desteği. Bu hafta gelin primi de siz ödeyin. Hazırım ben. Ne yapılacaksa sezon sonu oturalım, konuşalım, paylaşalım. Kimse ikiyüzlülük yapmayacak. Gelip yanımızda maçı izleyip arkamızdan iş çevirmeyecek”

BİZ HASETLİK YAPMIYORUZ

“Burası bir futbol kulübü ve biz herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret ediyoruz. Siyaset kurumu değiliz. Biz spor adamları olarak herkesle iyi geçinmek zorundayız. Her kesimden destekleyenimiz var. Kimsenin kuyusunu kazmıyoruz. Hasetlik etmiyoruz. Başarılı olanı ayakta alkışlıyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Sezon sonu mutlaka geniş çaplı değerlendirme yapacağım”

EĞER KULÜBÜ SATACAKSAM…

“Kulüp daha satılığa çıkmadı. Kimsenin kulübü sattığı da yok. Ayrıca satacaksam da bu kulübü ilk alacak kişi onursal başkanımız İsmail Baran başkanımızdır. Ondan başka kimse bize destek olmadı. Olmamaya da devam ediyorlar. Kulübü vereceksek önce ona veririz. İsterse tabii ki. İsmail Baran bu kulübü alacaksa, 5 milyon para verecekse bana niye bıraksın o zaman. Ona da haksızlık etmemek lazım. Sağda solda duyuyorum. O da gücü nispetinde bu kadar yardım edebiliyor demek ki. Bir yerlerde bizim önümüzü kesen, bizi tıkayan bir şeyler var. Ama bunu çözemiyorum. Emeğimizi kimseye yedirmem. Bu kulübü muz cumhuriyetinden almadık. Kendine güvenen buyursun gelsin”

HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

“Ayrıca kimseye de hesap vermek zorunda değiliz. Yok, harcamamışız, şu kadar harcamışız. İstersem hiç para harcamam. Kime ne? Bu çocuklar da bedava duracaktı. Önce Körfez’den, sonra İzmit’ten olmak kaydıyla kendine güvenen varsa çıksın gelsin. Konuşalım, anlaşalım, bu kulübü nasıl feraha çıkaracaksak ben hazırım. Ama ikiyüzlülük olur bu. İlk yarı neredeydiniz? Liderle 1 puan farkla kapattık. O zaman çıkacaktınız”

