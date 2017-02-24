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Yılmaz’dan Uzuner’e ziyaret

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Yılmaz’dan Uzuner’e ziyaret
Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Uzka İnşaat yönetim kurulu Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’i işlerinde ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette kulübün faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdiği Uzuner’e üzerinde adı adılı 41 numaralı forma ile pişmaniye hediye etti.

UĞUR HEDİYESİ
Ziyaretten büyük memnuniyet duyan, bir sporcunun oynadığı kulübü satın almasına şaşıran ve bir o kadar da mutlu olan Orhan Uzuner, "Böylesine cesur gençlerle biz daha güçleniriz. Kulüp yönetmenin kolay iş olmadığını biliyorum. Sizi girişiminizden dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki başarılı olacaksınız. Başarı için gerekli cesaret ve azim sizde var. Başarı ve şans diliyorum" dedi.  Uzunun ziyarette başarılı ve uğur getirmesi dileğiyle Başkan Yılmaz’a hediye verdi.

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