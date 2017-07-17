Yılmaz’ın gençlere güveni tam

2. Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da yeni sezona dair hazırlıklar sürüyor.

Günde çift idman yapan Kırmızı-Beyazlılarda sabah kondisyon, akşam ise topla teknik taktik çalışmalarına ağırlık veriliyor. Dün akşamki çalışmada 8’erli 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda maç yaptılar. Futbolcuların topa sahip olma ve topu oyuna iyi sokma isteği dikkat çekiciydi.

Teknik patron Cem Sinan Vergül, futbolcularının ilk günlerdeki performanslarından bir hayli memnun olduğunu söyledi. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki çalışmayı misafirleriyle birlikte izleyen Başkan Erhan Yılmaz, gençlerden çok umutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, “Maçların başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu gençler inşallah güvenimizi boşa çıkartmayacak, önemli işler yapacak” dedi.