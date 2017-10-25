Yılmaz’ın yerine  Aydın Meclis’te 

Gölcük’te çok sevilen ve sayılan CHP’li Belediye Meclisi üyesi Av. Hüseyin Yılmaz, amansız hastalık nedeniyle vefat etmişti. Gölcük Belediye Meclisi’nde Yılmaz’ın vefatıyla boşalan üyeliğe CHP yedek listesinden Muharrem Aydın geldi. Aydın, “Hüseyin Abi çok sevdiğim, saydığım bir insandı. O’nun boşalttığı göreve gelmek, benim için şereftir. Ama bu görevi buruk yapacağım” dedi.

