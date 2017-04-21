Yılmazspor, 60 dakika dayanabildi: 4-0

2.küme C Grubu’na dahil hafta içi mesaisinde önceki akşam iki karşılaşma daha vardı.

Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Acısuspor, Derbent Stadı’nda Yılmazspor’u ağırladı. Yeşil-Siyahlı ekip, 6’ncı dakika Barış, 9 ve 14’de Reha, 59’da Kadir’in attığı gollerle 4-0 öne geçti.

60’INCI DAKİKADA SAHADA 6 KİŞİ KALDI

Yılmazspor 4-0 geriye düştüğü maçta 60’da sakatlıklardan dolayı sahada 6 kişi kaldığı için talimat gereği maç iptal oldu. Karşılaşmayı Acsısuspor 4-0 hükmen kazanacak. Bu grupta son sıralarda bulunan Yeniyalıspor ile İzmit Kalespor arasındaki maçta da 8 gol vardı. Konuk ekip, Esentepe Stadı’ndaki maçı 5-3 galip bitirdi.

