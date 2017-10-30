Yin Yapı’da kuruluş kutlaması

Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Koreana Otel’de gerçekleşen Yin Yapı kutlamasında Yaşar Yinelek ev sahipliğini üstlendi. Eski Jandarma Alay Komutanı Rahmi Tüfekçi, eski Bayındırlık İl Müdürü Nafiz Bal, GEFCO Türkiye Direktörü Eren Metin, Çorak Gayrimenkul’ün sahibi Selim Çorak, Çayırköy muhtarı Aşır Akbaba, Yin Yapı personel ve yönetim kadrosu kutlamaya katıldı.

Yin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa Yinelek, 15 yıldır lojistik alanında yoğun bir çalışma gösterdiklerini ve bugünlere geldiklerini anlattı, “Şirketimiz lojistiğin tüm ihtiyaçlarına çözüm üretebilen bir hizmet anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Sektörün önemli bir parçası olan PDI hattı da devreye alarak müşterilerine bu hizmeti de aynı yerde vermenin avantajına sahip nadir şirketlerden biridir. Hizmetin her aşamasının düşünülüp planlandığı saha ve eklenti avantajlarıyla öncü bir işletme olmanın haklı gururunu yaşamaktayız” dedi.

Kerim YAVUZ