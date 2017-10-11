Yine aynı durum! Yasak ama...

Balık Av Sezonu devam ediyor. Sözde çok sıkı kurallar var. Küçük balıkların tutulması yasak. Bu kuralı çiğneyenlere de ağır cezalar öngörülüyor. Ama tezgahlarda yine çok küçük çinakoplar, çok küçük tekirler görülüyor. Demek ki, yeterince denetim yok. Bu küçük balıkları yakalayanların, satanların mutlaka denetlenmesi isteniyor.