Yine aynı numara! 

Olay 12 Ekim Salı günü Başiskele ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müşteki A.U’yu arayarak kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık olayı gerçekleştirmeye çalıştığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yaşanan olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İ.D isimli şahsın 11 Ekim günü İzmit ilçesinde müşteki A.E’yi telefonla arayarak kendisini polis- savcı olarak tanıtıp elden 10 bin 200 TL ve 35 bin TL değerinde ziynet eşyası aldı. Şüpheli aynı numarayla A.U’yu dolandıracakken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ

