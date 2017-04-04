Yine iç saha, yine kayıp: 0-0

Kocaelispor bugün konuk ettiği Kozan Belediyespor karşısında iç saha kayıplarına yenisini ekledi.

Zafer Onar

İlk yarının son anlarında arka arkaya fırsatlar bulan, ikinci yarıda maçı çok isteyen Körfez, golsüz eşitliği bozamadı. Sancaktepe’nin berabere kaldığı haftada farkı 6’ya indirme şansını kullanamayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz şampiyonluk yarışına havlu attı.

40 DAKİKA DURDUK, SON 5 DAKİKA SALDIRDIK

Baharı andıran güzel günde, büyük bölümü boş tribünden önünde oynanan maçın ilk yarım saati tatsız tuzsuzdu. İki takım bu süreçte pozisyon üretemedi. İlk önemli atak konuk ekipten geldi. 36.dakikada soldan ceza alanına giren Yaşar, kaleciyle karşıya kaldığında vurdu, Can Emre gole izin vermedi. Bu pozisyon Kocaelispor’u uyandırdı. 41.dakikada Özbakır iyi getirdi, Oğuzhan’a iyi bir ara pası çıkardı. Oğuzhan biraz çaprazda, müsait durumdaydı iyi vuramadı. 1 dakika sonra Oğuzhan kaleciyle karşı karşıya kaldığında aşırtmak istedi, sonuç alamadı. 43’te rakibin önemli atağında Can Emre başarılıydı. Uzatmalarda Sinan ile gole yaklaştık, kaleci son anda topu kornere çeldi. İlk yarı golsüz geçildi.

İKİNCİ YARI ÇOK İSTEDİK AMA GOL GELMEDİ

İkinci yarının başlarında Kocaelispor Burak Süleyman ve Oğuzhan ile tehlikeli oldu ama sonuç alamadı. İlk bir saat biterken konuk ekibin mutlak gol pozisyonunda Can Emre başarılıydı. Kenar yönetim önce Oğuzhan-Hamza, sonra Burak Özbakır-Mehmet değişikliğiyle gol için hamleler yaptı. 70.dakikada Sinan iyi bir pozisyondan yararlanamadı. Son dakikalara doğru Şenol sahaya sürüldü. Geçen maçın yıldızı kısa süreçte fırsat buldu ama değerlendiremedi. Hakem 5 dakika uzatma gösterdi. Yeşil-Siyahlı takım büyük baskı kurdu ama sonuç alamadı. Son anlarda rakibin kontratağında Can Emre mutlak golü kurtardı. Maç başladığı skorla bitti. Kocaelispor evinde bir kez daha takıldı, 20’nci puan kaybıyla birlikte şampiyonluk yarışında havlu attı.

Hodri Meydan yok, tribünler boş

MAÇTAN İZLENİMLER:

İLK YARI

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı .

12' Burak Özbakır sağ çaprazda topla buluştu tam vuracakken defans uzaklaştırdı.

17' Oğuzhan gol attı; ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

28' Rakip takımdan Yunus serbest vuruş kullandı, top kaleci Can da kaldı.

35' Kozan Belediyespor'dan Yaşar sol çaprazda tek başına geldi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Can açıldı mutlak golü önledi.

40' Oğuzhan sol çaprazda golü atamadı.

43' Özcan soldan vurdu kaleci Can kurtardı.

44' Sancaktepe maçında cezalı olan Kadir Gezer sarı kart gördü.

45' Hakem ilk yarının bitmesi 1 dakika ekledi.

45+1' ilk yarı bitti.

İKİNCİ YARI

İkinci yarı Kozan Belediyespor'un vuruşuyla başladı

52' Burak Süleyman serbest atış kullandı, top auta çıktı.

56' Oğuzhan topla buluştu; fakat iyi kontrol edemedi.

59' Rakip takımdan Yaşar Kadir Gezer ile beraber ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı Can iki hamlede kurtardı.

60' Kozan Belediyespor'dan Yunus çıktı yerine Ercan girdi.

61' Kocaelispor'da O ğuzhan çıktı Hamza oyuna girdi.

68' Rakip takım yine oyuncu değişikliğine gitti. Yaşar çıktı yerine Serkan girdi.

70' Sinan boş kaldı ama defans geldi topu uzaklaştırdı.

80' Rakip takımdan Özcan vurdu top auta çıktı.

80' Kocaelispor'da Burak Özbakır oyundan çıktı yerine Mehmet girdi.

87' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı yerine Şenol girdi.

87' Şenol vurdu çaprazda kaleci kurtardı.

Hakem 5 dak ika uzatma verdi.

90' Hamza ortaladı defans çıkarttı.

DK 90+3 Özcan vurdu boş pozisyonu Can kurtardı.

Maç bitti

Takımların maç kadrosu şöyle:

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3 K. ÖGE

6 MERT

8 SEFA

61 B. ÖZBAKIR

11 SİNAN

10 B.SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Kozan Belediye:

92. ZEKERİYA

5. CEVHER

7. YAŞAR

15. ZEKİ

23 MEHMET ALİ CAN

25. YUNUS EMRE

33 ÖMER İNAN

35. ALTAN

53. RIDVAN

61. BURÇAK

83. ÖZCAN

