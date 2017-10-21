Yine olmadı: 0-0

Açık, güzel bir havada oynanan maçta Yeşil-Siyahlı taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurdu. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı G.Antep bölgesinden Yakup Özhan yönetti. Mücadeleyi Haldız Grup’un sponsorluğunda iç saha maçlarının naklen yayın hakkını alan ve uydu, D Smart ve kablosu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getirdi.

Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre yoktu. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın santraforda İshak’ın yerine Burak Özbakır’ı değerlendirdi. Bunun dışında geçen haftaki tertibi sahaya sürdü.

OLMADI

Üç haftadır beraberliklere abone olan, orta sıralarda kalan Kocaelispor 9’uncu hafta mücadelesinde artık kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istedi. Fakat Kocaelispor kendi evinde çok sayıdaki atağına rağmen gol şansı bulamadı. Kocaelispor Payas Belediyespor karşılaşması 0-0 sona erdi. Kocaelispor hanesine 3 puanı yazdıramadı.

Kocaelispor-Payasspor karşılaşmasından kareler

Maçtan izlenimler:

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

32' Payaspor'da Gökhan Çırak çıktı, yerine Ömer Demircan oyuna girdi.

38' Mert Yavuz’un ceza sahası çizgisinden plase vuruşunu kaleci çeldi. Boşta kalan topa Burak Özbakır vurdu ancak şut top kalecinin üstüne gitti.Güzel bir gol fırsatı kaçmış oldu. Kocaelispor ataklarına devam ediyor.

İKİNCİ YARI

45' İkinci yarı Payasspor'un vuruşuyla başladı.

59' Ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz’in vuruşu auta gitti.

62' Kocaelispor'da Gökdeniz oyundan çıktı oyuna İshak girdi.

İkinci yarıda Kocaelispor'un atakları devam ediyor.

77' Payasspor'da Abdulsamet Kırım oyundan çıktı yerine Gökhan Öztürk girdi.

82' Kocaelispor'da Burak Özbakır çıktı, yerine Mehmet Avcı oyuna girdi.

85' Payasspor'da kaptan Koray oyundan çıktı, yerine Baran Yardımcı girdi.

88' Kocaelsipor hücumu sonuçsuz kaldı.

90' Kocaelispor'da Mert Yavuz oyundan çıktı, Kemal Can girdi.

4 dakika uzatma verildi.

90+1 Kaleci Ahmet sarı kart gördü.

Kocaelispor: 35. YUSUF 2. FATİH 4 MURAT 50 ALİ KETEN 3. KADİR 6 MERT 8 SEFA 7 GÖKDENİZ 41 HAMZA 10 B. SÜLEYMAN 17 B. ÖZBAKIR Palas Belediye: 46. AHMET 3. CUMA 5. ARİF 6. GÖKTUĞ 7. GÖKHAN 8. KORAY 12. ABDULSAMET 19. MURAT CAN 55. AYKUT 23 DENİZ 77. NECMİ