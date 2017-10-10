Yırtmaçdere Barajı için ÇED Kaymaz’da

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kandıra ve Kaynarca ilçelerinin bir bölümünü kaplayacak şekilde yapılacak Yırtmaçdere Barajı ve Malzeme Ocakları (kırma, yıkama, eleme ve hazır beton üretimi) tesisleri ile ilgili ÇED halkı bilgilendirme toplantısının 19 Ekim günü saat 10.00’da Kandıra Kaymaz Köyü Araman İlkokulu Toplantı Salonu’nda yapılacağı açıklandı. DSİ aynı gün, aynı konuda saat 13.00’de de Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ÇED toplantısını yapacak.