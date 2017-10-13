Yoğun talep üzerine yeniden açılıyor

İzmit Belediyesi" nin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 5. arı yetiştiriciliği kursu için başvuruların kabul edildiğini belirterek, "2 yıldan beri düzenlediğimiz kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Kurs açılması yönündeki talepleri dikkate alarak önümüzdeki günlerde yeni bir kurs daha açmaya karar verdik. 80 saatlik kursa katılmak isteyenler müdürlüğümüze nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgesi fotokopisi ( ehliyet fotokopisi de olabilir) ile birlikte başvurabilirler. 20 Ekim tarihine kadar başvuruları kabul edeceğiz. Kursun başlama tarihini daha sonra katılımcılara bildireceğiz" dediler.

Arıcılık kursunda devam zorunluluğunun olduğu, kursiyerlere arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında eğitim verileceği öğrenildi. Kursu bitirenlere sertifika verileceği de kaydedildi.