Yol kenarı tribüne döndü

Kazada bugün öğle saatlerinde Körfez Tütünçitlik D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönünde giden Ziya Polat idaresindeki 34 NR 5349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere, daha sonra önünde seyreden Emre Polat idaresindeki 34 TK 3656 plakalı cipe çarptı. Ters dönen otomobildeki sürücü olay yerinden kaçarken cipte bulundukları yerde sıkışan 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cipte sıkışan yaralılardan Maziye, Merban ve Emre Polat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRİBÜNE DÖNDÜ

Kaza sonrasında toplanan meraklı kalabalık ise yol kenarını seyirci tribününe çevirdi. Meraklı gözlerle kaza alanını izleyen kalabalık, araçlar çekilene kadar kaza alanından ayrılmadı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.

Binali ASLAN