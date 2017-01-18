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Yol verme kavgası için canından oldu

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Yol verme kavgası için canından oldu
İzmit D100 karayolunda kendisine yol vermediğini iddia ettiği otobüs sürücüsü ile tartışmak için yol ortasında otomobilinden inen sürücü, hızla gelen iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza İzmit D100 karayolu Seka Devlet Hastanesi üstgeçidi mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası alınamayan otomobiliyle seyir halinde olan Tacettin Yıldız(40), önündeki halk otobüsünü geçemeyince otobüsün önüne kırarak yol ortasında aracından indi. Kızgın sürücü Yıldız, duraktan yolcu almak için durağa giren 41 BR 252 plakalı halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. (32) ile tartışmak için otobüse yöneldi. Bu sırada kendisini fark etmeyen halk otobüsü sürücünün yola çıkmak için manevra yapmasıyla Yıldız, otobüs ve arkadan hızla gelen Nihat V. İdaresindeki 41 P 3876 plakalı servis minibüsünün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki araç arasında sıkışan Tacettin Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız’ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olaya karışan sürücüler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yanan kaza nedeniyle D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol; araç ve ölen sürücünün olay yerinden kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. 

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