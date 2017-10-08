Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 13 yaralı
Karamürsel ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi D-130 Karayolu otobüs terminali önünde, Bursa'dan Kastamonu'ya giden İ.Ç. (37) yönetimindeki 10 VS 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZR 2648 plakalı tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Etiketler : Karamürsel, TIR, Karamürsel Devlet Hastanesi, yolcu otobüsü, kaza
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