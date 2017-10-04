Kocaeli21 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yolculuk programı netleşti 
Yolculuk programı netleşti 

Yolculuk programı netleşti 

Bu arada Yeşil-Siyahlı ekipte Tarsus maçının yolculuk ve konaklama programı netleşti.  Kafile cumartesi günü Sabiha Gökçen’den 14.45 uçağıyla Adana’ya gidip oradan otobüsle Tarsus’a geçecek.

A+A-

 Takım gecesi Tarsus’ta Zorbaz Otel’de geçirecek. Pazar akşamı 19.00’da oynanacak maçın ardından kafile Adana’dan 23.40 uçağıyla İstanbul Atatürk Havaalanı’na dönecek. 
 

Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.