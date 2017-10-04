Yolculuk programı netleşti
Bu arada Yeşil-Siyahlı ekipte Tarsus maçının yolculuk ve konaklama programı netleşti. Kafile cumartesi günü Sabiha Gökçen’den 14.45 uçağıyla Adana’ya gidip oradan otobüsle Tarsus’a geçecek.
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Takım gecesi Tarsus’ta Zorbaz Otel’de geçirecek. Pazar akşamı 19.00’da oynanacak maçın ardından kafile Adana’dan 23.40 uçağıyla İstanbul Atatürk Havaalanı’na dönecek.
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Etiketler : Yolculuk programı, Kocaelispor
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