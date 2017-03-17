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Yoldan çıkıp kasap dükkanına girdi: 1 yaralı

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Yoldan çıkıp kasap dükkanına girdi: 1 yaralı
 İzmit ilçesinde yoldan çıkan otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği kazada 1 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Serhat Kavrat idaresindeki 41 HZ 275 plakalı otomobil, Yenidoğan mevkisinde yoldan çıkarak önce kaldırımda park halindeki 34 RE 9727 plakalı otomobile daha sonra da kasap dükkanına çarparak durdu. 

Kazada araçta sıkışan sürücü Kavrat, vatandaşlar tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında kapalı olan iş yerinde maddi hasar oluştu.

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