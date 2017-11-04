Yoldan çıkıp takla attı! Yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 RK 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ters dönen otomobilden yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekibi, isimleri öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.