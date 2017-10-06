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Yoldaş, Gürcistan’da karate teknik direktör diploması aldı

Yoldaş, Gürcistan’da karate teknik direktör diploması aldı

Uzun yıllardır karate antrenörlüğü yapan, Derince Samuray Karate Okulu’nda binlerce sporcu yetiştiren Halit Yoldaş, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da teknik direktörlük imtihanına katıldı.

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Yoldaş, imtihanı başarıyla bitirip Gürcistan Karate Federasyonu’nda teknik direktör diploması almaya layık görüldü. Halit Yoldaş’a diplomasını Gürcistan Karate Federasyonu Başkanı Kakha Basilla ile Milli Takımlar teknik sorumlusu Gogita Arkani birlikte verdi.  

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