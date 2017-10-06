Yoldaş, Gürcistan’da karate teknik direktör diploması aldı
Uzun yıllardır karate antrenörlüğü yapan, Derince Samuray Karate Okulu’nda binlerce sporcu yetiştiren Halit Yoldaş, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da teknik direktörlük imtihanına katıldı.
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Yoldaş, imtihanı başarıyla bitirip Gürcistan Karate Federasyonu’nda teknik direktör diploması almaya layık görüldü. Halit Yoldaş’a diplomasını Gürcistan Karate Federasyonu Başkanı Kakha Basilla ile Milli Takımlar teknik sorumlusu Gogita Arkani birlikte verdi.
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Etiketler : Halit Yoldaş, Derince Samuray Karate Okulu
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