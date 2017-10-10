Yollar daha güvenli olacak

EN DÜŞÜK TEKLİF 4 MİLYON 895 BİN TL

Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirilen ihaleye 5 firma teklif sundu. İhaleye katılan firmaların teklifleri kapalı zarf usulü ile gerçekleşti. İhalede en yüksek teklif 6 milyon 036 bin TL ile İzlebil Elektro Makine tarafından verilirken en düşük teklif 4 milyon 895 bin TL ile Yoltekma Trafik Sanayi tarafından sunuldu. İhale sonucu komisyon değerlendirmesinden sonra açılacak.

TRAFİK İŞARETLERİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale kapsamında kent genelinde belirlenen yerlere trafik işaret ve işaretçileri yapılacak. Yol çizgilerinin tamamlanacağı çalışmalarda toplam 162 bin metrekare alan üzerinde çalışma gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firma komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacak ve 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer tesliminden sonra firma 400 takvim günü içinde işi tamamlayacak.

FİRMA TEKLİF

YOLTEKMA TRAFİK SANAYİ 4 Milyon 895 bin TL

METİN GÖKTAŞ 4 Milyon 983 Bin 447 TL

YİMTAŞ MÜHENDİSLİK 5 Milyon 288 Bin 250 TL

STİL TRAFİK İŞARETLERİ 5 Milyon 499 Bin 500 TL

İZLEBİL ELEKTRO MAKİNE 6 Milyon 3 Bin 672 TL