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Yolu daraltan Trafik  Denetim noktası 

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Yolu daraltan Trafik  Denetim noktası 

Kocaeli polisi, D-100 Karayolu’nun İstanbul’a gidiş yönünde, Köseköy mevkiinde bir trafik kontrol noktasına sahip. Bu bölgedeki karavanda sürekli birkaç polis memuru bekliyor. Ama denetim zaman zaman yapılıyor. Vatandaşlar Köseköy’deki bu trafik denetim noktasının bölgede yolu daralttığını trafiği aksattığını belirtip, "Denetim yapılacağı zamanlar yol daraltılsa belki çok daha uygun olacak gibi gözüküyor." diyorlar


 

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