Körfez'de yolun karşısına geçen öğrenciye otomobil çarptı. Yola savrulan Berat İ. hafif yaralanırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Emlak Konut 2'nci etap ile 3'üncü etap arasındaki yolda meydana geldi. Okuldan çıkarak eve giden Berat İ'ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NO 3608 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan öğrenciyi gören vatandaşlar yardıma koştu. Hafif yaralanan Berat İ. 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri kazanın yaşandığı yolda önlem alınmasını, trafik ışıklarının olmasını istedi.