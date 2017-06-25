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Yönetim kurulundan bayram mesajı

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Yönetim kurulundan bayram mesajı
Kocaelispor Kulübü, ramazan Bayramı nedeni ile bayram mesajı yayınladı.

Yeşil-Siyahlı yönetim kurulunun bayram mesajı şöyle:

“Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler; sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularımızla kutlarız. Yeşil ile siyah hayatınızdan hiç çıkmasın...”

BAŞKAN YAVUZ, KANLIBAĞ’DA İFTARA KATILDI

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Ramazanın son günü Kanlıbağ Mahallesi’nde verilen iftara katıldı.  Kanlıbağ taraftar grubunun verdiği, geleneksel hale getirilen iftara çok büyük ilgi vardı. Taraftarların açtığı “Bu mahallede bir oruç tutulur, bir de Kocaelispor” pankart çok büyük ilgi çekti.

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