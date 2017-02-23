  • BIST 89.128
  • Altın 143,177
  • Dolar 3,5692
  • Euro 3,7736
  • Kocaeli 19 °C

Yönetim kurulunun talebi kabul edilmedi

»
Yönetim kurulunun talebi kabul edilmedi
Kocaelispor Yönetim Kurulu, Pazar günü Karacabey taraftarlarının maça gelmesi, yasağın kaldırılması konusunda Kocaeli Valiliği’ne yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Yönetim kurulun bu konuda yaptığı açıklama şöyle:

“26 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynanacak olan Kocaelispor - Karacabey Birlik Spor müsabakasında misafir takım taraftarlarının alınmamasına yönelik İl Spor Güvenlik Kararı sonrası, Kulübümüz bu yasağın kalkması için Emniyet ve Valilik nezdinde tüm girişimleri yapmasına rağmen maalesef bu sorunu çözememiştir. Deplasmanın hak olduğunu düşünen Yönetim Kurulumuz, Stadyumlarda yaşanabilecek olayların, çirkin ve kötü tezahüratların yasaklar ile değil; eğitim, hoşgörü, tribündeki çocuk ve kadın sayısını artıracak düzenlemeleri yaparak önüne geçilebileceği inancındadır. Görev süremiz boyunca ilk defa karşılaştığımız bu yasaklama kararının tekrarının olmamasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın sağduyusu ve Emniyet Teşkilatımızın basiretine, herkesin ve her kurumun inanmasını ve güvenmesini arz ederiz”

 

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut, bugünkü antrenmana da katılmadı23 Şubat 2017 Perşembe 16:32
  • Gençler futsalda final günü23 Şubat 2017 Perşembe 16:27
  • U-14’lerde A Grubu’nda D.Birlikspor Play-Off’ta23 Şubat 2017 Perşembe 16:24
  • U-19’larda İhsaniye ve Güneşspor galip23 Şubat 2017 Perşembe 16:22
  • U-16’larda ilk yarı tamamlandı23 Şubat 2017 Perşembe 16:12
  • Oğuzhan 8 oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 17:42
  • Doktor dinlensin diyor, Mesut oynamak istiyor22 Şubat 2017 Çarşamba 17:39
  • Karacabey maçına davet22 Şubat 2017 Çarşamba 17:36
  • Birlik’de Ofspor mesaisi22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Kocaelispor Akademi 0 çekti22 Şubat 2017 Çarşamba 17:31
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • İl Genel Meclisi kapandı; köyler sahipsiz kaldı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti