Yönetim kurulunun talebi kabul edilmedi

Kocaelispor Yönetim Kurulu, Pazar günü Karacabey taraftarlarının maça gelmesi, yasağın kaldırılması konusunda Kocaeli Valiliği’ne yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Yönetim kurulun bu konuda yaptığı açıklama şöyle:

“26 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynanacak olan Kocaelispor - Karacabey Birlik Spor müsabakasında misafir takım taraftarlarının alınmamasına yönelik İl Spor Güvenlik Kararı sonrası, Kulübümüz bu yasağın kalkması için Emniyet ve Valilik nezdinde tüm girişimleri yapmasına rağmen maalesef bu sorunu çözememiştir. Deplasmanın hak olduğunu düşünen Yönetim Kurulumuz, Stadyumlarda yaşanabilecek olayların, çirkin ve kötü tezahüratların yasaklar ile değil; eğitim, hoşgörü, tribündeki çocuk ve kadın sayısını artıracak düzenlemeleri yaparak önüne geçilebileceği inancındadır. Görev süremiz boyunca ilk defa karşılaştığımız bu yasaklama kararının tekrarının olmamasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın sağduyusu ve Emniyet Teşkilatımızın basiretine, herkesin ve her kurumun inanmasını ve güvenmesini arz ederiz”