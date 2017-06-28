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Yönetimden kurtuluş günü kutlaması

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Yönetimden kurtuluş günü kutlaması
Kocaelispor yönetim kurulu 28 Haziran İzmit’in kurtuluşun 96’ncı yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesaj şöyle:

“Güzel İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü bir kez daha sevinçle, coşkuyla ve büyük bir gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 96 yıl önce tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmit'te de bağımsızlık mücadelesi olmuş, İzmitliler canları ve kanları pahasına vatanları için mücadele etmişlerdir. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bizlere tekrar kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın kurtuluş gününü kutluyoruz”

 

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