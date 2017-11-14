Yönetimin kararı: Kavlak ile devam

Kavlak’ın istifa etmemesi üzerine tüm dikkatler önceki akşamki yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Yönetim haftalık olağan toplantısında ağırlıklı olarak teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Yönetim kurulu üyeleri bireysel olarak görüşlerini belirtirken, gidişattan memnun olmadıklarını, tedirginlik yaşadıklarını dile getirdiler.

Ancak toplantıdan beklenen karar çıkmadı. Yönetim kurulu üyeleri şu an için teknik direktör değiştirmenin olumlu sonuç getirmeyeceği düşüncesinde birleştiler. Gözlerin çevrildiği toplantıdan camianın genelinin onaylamayacağı Kavlak ile yola devam kararı çıktı. Ancak bu haftaki Düzyurt maçının Fatih Kavlak için son şans olduğu, olası kötü bir sonuçta yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

