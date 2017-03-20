Yöresel Yemek Yarışması İzmit ilçe elemesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’nda İzmit ilçe elemesi Kadıköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık hikaye, en yeni yöresel tat kategorilerinden yarışmaya katılan 288 katılımcının yöresel lezzetleri seçici kurul tarafından yemeğin yöreselliği, lezzeti, aroması ve sunumu olmak üzere değerlendirilerek puanlandırıldı.

İlçe elemelerinde final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek. Sabah saatlerinde kayıt masalarına yemeklerini kaydettirerek gelen katılımcılar sırayla yemeklerini seçici kurula sundu. Tek tek tüm kategorilerde yarışmacılar kayıt altına alınarak, yaka kartlarıyla salona alındı. İlçe ön elemesine katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirdi. Alanda mikrodalga ve ısıtıcı ile yemekler ısıtılarak, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı.

Katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası, mutfak önlüğü ve yaka kartları verildi. Yarışmanın seçici kurulunda şef aşçı Naif Bağı (Jüri Başkanı), Ayfer Özmen, Günay Hasdemir, Bayram Özberk, Tayfun Gündüz, Evrim Karaca, Abdullah Köktürk, Aziz Kayabaşı, Mücahit Kaynak ve Ali Aktaş yer aldı. Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık hikaye, en yeni yöresel tat kategorilerindeki yemeklerden final elemesine katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer yarışmaya katılanlara ve jüri üyelerine başarılar diledi.

Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerden başvurular yapıldı. İlçe elemeleri, farklı günlerde aynı seçici kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. 20 Mart Pazartesi Gölcük, Karamürsel, Başiskele, Kartepe ilçeleri Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda, 21 Mart Salı Kandıra İlçe elemesi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde, 22 Mart Çarşamba Körfez ve Derince İlçe elemeleri Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde, 23 Mart Perşembe Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca ilçe elemeleri Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.