“YORULAN KENARA ÇEKİLSİN”

27 Temmuz 2017 tarihinde bakanlar ve milletvekilleriyle sürpriz bir toplantı yapan Sayın cumhurbaşkanımız, yol arkadaşlarını ve teşkilat kadrolarını siyasi bir üslup ve nezaketle uyarmak için metal yorgunluğuna vurgu yaparak, mealen şöyle bir konuşma yaptılar.

“ Ülkenin ve milletin huzur ve refahı için, koltuk sevdalısı insanlarla yol alınamayacağını, her şartta, elini taşın altına koyacak dava adamı insanlarla çalışmanın şart olduğunu vurgulayarak, “ Yorulan varsa kenara çekilsin” dedi. Yorulup kenara çekilmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa darılmayız, kırılmayız. Yolumuza emin adımlarla yürüyebilmek için, bizlere yorulmayan, ibadet aşkıyla siyaset yapan, gece gündüz çalışan dava adamları lazım.

Yorgun değiliz diyorsanız çok çalışın, köylere gidin, deniz kenarlarında tatil yapmayın, en iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Parti olarak siyasi anlayışımızın temelinde, milletle birlikte olmak vardır. Teşkilatların sadece seçim döneminde değil, her zaman lazım olduğunu ifade ederek, vekillerin teşkilatlara tepeden bakmaması, mütevazı olmalarının talimatını verdi.

Yeni dönemde, genel merkezden taşra teşkilatlarına, Milletvekillerinden Belediye başkanlarına kadar herkes silkelenerek kendine gelmelidir. 2019 seçimlerinde hedefin %50 + 1 olduğu için çok çalışmalıyız. Seçimlerde başarılı olmak için, görev başında olan olmayan tüm kadrolarımızın, inançlı, azimli, gayretli, kendinden emin bilgili ve yetenekli olmalıdırlar.

Türkiye’yi yeniden nakış-nakış işleyecek kadrolarla teşkilatların yenilenmeye gidileceğinin vurgusunu yaparak, yenilenme konusunda tüm teşkilat kadroları görevlerini yerine getirirlerken küstüm, darıldım anlayışıyla hareket etmemelidirler. Büyük bir huzur ve dava anlayışıyla emanetleri, mutlaka ehline vermelidirler. Bu işte ehil olanlar aranıp bulunmalı ve kendilerine teklif götürülmelidir. Bu işi, dünyevilik hesabı olmayan, dünyevilikleri ellerinin tersiyle iten milletvekilleri ve teşkilat kadroları yapmalıdır.”

Sayın cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca bu minval üzere birçok konuşmalar yapmıştır. Bu ikaz ve uyarıları dikkate alan olduğu gibi almayan, alıyormuş gibi yapanlarda olmuştur. Lakin dünyalıklara bağımlı olan siyasetçiler yorgunluklarını kabul ederek kenara çekilmeyeceklerdir.

Sayın cumhurbaşkanımız ”Yorulan kenara çekilsin” ifadesi sıradan söylenen bir cümle değildir. Bu cümle ile ne anlatmak istendiğini çok iyi analız etmeliyiz. Bana göre bu cümle ile şunlar anlatılmak istenmiştir.

*Siyaset ibadet aşkıyla yapılırsa yorgunluk olmaz. Siyaseti ibadet aşkıyla yapmayanlar nefsi bir tatmine ulaştıklarında veya nefislerinin arzu ettiği makam ve mevkilere gelemediklerinden yorulabilirler. Bu anlayışta olanlar kenara çekilmelidir.

* siyaseti ibadet aşkıyla yaptıkları halde, yaptıkları hizmetlerden daha fazla bir hizmet yapamayacaklarını anlayanlar, kendin den daha ehliyetli ve liyakatli insanlara yol vererek iktidarın yorgunluğuna vesile olmamalıdırlar.

* Milletvekilleri, Belediye başkanları tekrar seçilmek, il ve ilçe başkanları da kendilerini seçtirmek için, kendilerine destek verecek delege tespitleriyle birlikte, çok daha değişik hesaplar yaparak, teşkilatların yorgunluğuna, rehavetine sebep olanlar da kenara çekilmelidir.

* Geçmiş yılarda iyi niyetle, öyle veya böyle, bir şekilde FETÖ ile bir irtibatı olanlar, yanlışı ve yanlışlarını gördükleri halde, toplumun karşısına çıkarak hata yaptıklarını söylemekten çekiniyorlarsa kenara çekilsinler.

*16-Temmuz-2016 darbe girişimini, Diyanet başkanlığınca hazırlanan FETÖ raporunu görüp okuduktan sonra, hala FETÖ örgütünden bağını kesmeyenler varsa kendiliğinden kenara çekilsin. Zira kimin ne yaptığı er veya geç ortaya çıkacaktır. Sonraki pişmanlık fayda vermeyecektir.

*Yorulan, yorgunluğa sebep olan, partinin siyasi anlayışını, sayın cumhurbaşkanımızın yaptığı maddi ve manevi hamlelerini, şer güçlere karşı siyasi duruşunu kabullenemeyen kişilere, nezaketle kendi rızalarıyla kenara çekilmeleri istenmiştir.

“Yorulan kenara çekilsin” anlayışı bugün için söylenen bir cümle değildir. Geçmişten bugüne ve geleceğe kadar kullanılan ve kullanılacak olan çok anlamlı bir cümledir. Bu cümle sadece siyaset için değil, her meslek için kullanılmıştır ve kullanılacaktır. Valilik, kaymakamlık, müsteşarlık, genel müdürlük, ordu komutanlığı, genelkurmay başkanlığı, hâkimlik, savcılık, hülasa resmi ve sivil yönetimlerde göreve getirilen tüm meslek grupları için geçerli olan bir cümledir.

Geçmiş siyasi partilerde olduğu gibi, Sayın Erdoğan’ın siyasi anlayışını beğenmeyenlerden kimileri yuvayı terk etmiş, kimileri gözden uzak durmak suretiyle, kendilerini gizleyerek dünyeviliklerin arkasına koşmuş, yanlışta ısrar edenleri de, parti yetkilileri takip ederek kayıt altına almıştır.

Rahmetli Erbakan hocamız siyaseti dünyevilikler için değil, ibadet aşkıyla yaptıklarından ömür boyu siyasetle ilgilendiler. Bu anlayışı anlamayan dünyevilik peşinde koşan siyasetçiler “Yorulan kenara çekilsin” cümlesini kendi şahsi ikbal ve menfaatleri için kullandıklarına da şahidiz. Rahmetli Erbakan hocamız gibi siyaseti ibadet aşkıyla yapan insanların önünü kesmek için bazıları, içinde hinlik bulunan şöyle bir cümle kurdular. “Dava adamı olan bu arkadaşlar çok yoruldular, bu kardeşlerimizi kenara çekerek dinlendirmeliyiz” dediler.

Bu üslup, Sayın Tayyip Erdoğan içinde kullanılmıştır. “Güzel hizmetler yaptı artık yoruldu ve heyecanı bitti. Ülkeye hizmet etmek için yeni bir heyecan lazım. Bizimde heyecanımız en fazla on sene sürer” diyerek Sayın Erdoğan’ı bu gibi ve benzeri cümlelerle, siyasetten uzaklaştırmaya ve milleti arkasından koparmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Sayın cumhurbaşkanımız bu tip konuşmalara set çekmek için “Biz yorulmadık, Yorulan varsa çekilsin” cümlesini kullanmıştır.

Siyasi vefasızlıkla alakalı birçok hatıramdan iki hatırımı anlatarak yazımızı bitir meye çalışalım. Milli ve yerli olan siyaset çizgisi uğuruna ağabeyim Veli Köksal, 1980 darbesiyle işinden oldu ve dört yıl yurt dışında sürgün yaşadı. Bendeniz 28-Şubat 1997 post modern darbesiyle işimden oldum ve bedelini ödedim. Pişman değiliz mağduriyet edebiyatı yapmadık. Yüce Allah’a tevekkül ederek hiç kimseye boyun eğmedik, dost bildiğimiz kardeşlerimizden de hiç biri arayıp sormadığı gibi, siyasi olarak birçok engellerle karşılaştık.

Kamuoyuna açıklanan anketlerden öne çıktığımız halde, olmamız gereken sıralamaya koyulmadık. Güvendiğimiz bir ağabeyimize neden anketlere uyulmadı sorumuza, cevap olarak “Siyasette vefa yoktur” demişti. Bu cevap beni derinden sarstı. Siyaseti bu şekilde çirkinleştiren insanlardan tiksindim. Vefasızlıkla, dünyevilik hesaplarla, ayak oyunlarıyla, siyaseti kirleten insanlardan siyaseti kurtarmak için yeniden çalışmaya ve yazmaya karar verdim.