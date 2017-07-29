“Yoruldum” diyen çıkar mı?

Takım sporlarında teknik direktörler zorlu maç için sahaya çıkmak üzere olan oyuncularını uyarırlar:

“Çıkın sahaya, bütün gücünüzü kullanın. Yorulduğunuz zaman kenara işaret edin, sizi değiştireyim.”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin milletvekillerini topladı ve “Aramızda yorulan arkadaşlar var. Bunlar kendilerini bilir. Yoruldum diyen kenara çekilsin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçimlerinin önemini ve kendileri açısından zorluğunu her fırsatta tekrarlıyor. “Parlamenter sistem devam etse, seçim kazanmak bizim için çantada keklik. Ama bu yeni sistemde (%50+1) gerekiyor. Bu kolay değil. Çok çalışmak lazım.” diyor.

Yine Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta partisine yönelik, “Metal yorgunluğu” saptamasını da üstüne basa basa tekrarlıyor. Aslında yorulanları, üstelik oturdukları yerde, hiçbir iş yapmadan yorulanları Erdoğan gayet iyi biliyor. Ama “Ben sizi değiştirmeyim. Siz kendinizi bilirsiniz. Yorulanlar kendisi ayrılsın.” demeye getiriyor.

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İşte şimdi kritik soru burada:

Bizim ilimizdeki AK Partililer içinde, “Sayın Cumhurbaşkanım; ben ülkem için, kentim için, partim için çok çalıştım. Artık üzerimde metal yorgunluğu oluştu. Beni genç dinamik bir arkadaşımla değiştirin.” diyen çıkar mı? Cumhurbaşkanı milletvekillerine konuştu. Ama çağrısı sadece milletvekillerine değil. Partili belediye başkanlarına, teşkilatlarda görev alanlara da aynı çağrıyı yapıyor.

Bizim ilimizde AK Parti’nin hala 2001’deki kurucu kadroları ön planda bulunmaktadır. Türkiye’nin diğer illeri AK Parti döneminde alabildiğine değişip, modernleşirken bizim ilimizin hali ortada. Bizim ilimizdeki AK Parti’nin içinde yorulan var, çok yorulan var, artık yorgunluktan kılını kıpırdatmayıp, yan gelip yatan var.

Bir Fikri Işık’ın enerjisine söz söyleyemeyiz. Bir de il başkanı Şemsettin Ceyhan için “Yoruldu” dersek haksızlık yapmış oluruz. Benim kişisel kontenjanımdan, Cemil Yaman’ı, Ali Korkmaz’ı, İlyas Şeker’i de koyalım… Geri kalan kadroların kimi 5, kimi 10, kimi 15 yılda çok yoruldu. Belki fazla iş yapmadıkları için fiziki yorgunluk değildir bu. Ama fikren, zihnen yoruldular. Kent de bunu biliyor. Herkes bunun farkında. Ama görünün o ki, 2019’a gidilen yolda, bizim ilimizdeki AK Partililer içinden “Ben yoruldum. Artık beni değiştirin.” diyen kolay kolay çıkmayacaktır. Bugüne kadar bir tek İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ağzından duydum, “İki dönem yeter. Ben yeniden İzmit’e aday değilim.” diye açıklama yaptı.

Ama ilimizdeki geri kalan milletvekilleri, belediye başkanları yeniden ve hatta belki daha üst kademeden görev bekliyorlar. Ama hiç kimse “Ben yoruldum. Artık beni değiştirin.” demese de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 öncesi partisinin ilimizdeki önemli isimleri arasından önemli oranda eleme yapacaktır diye düşünüyorum.

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Tabii, AK Parti’ye tek başına haksızlık etmemek lazım. Tatmadık, bilemeyiz. Ama bu siyasette koltuk çok önemli herhalde. CHP’de hala Sefa Sirmen ile Hikmet Erenkaya bile “Biz yorulduk. Artık kenara çekilip ağabeylik yapalım.” demiyorsa; MHP’de onca başarısız seçim sonucuna rağmen hala Aydın Ünlü “Devlet Bahçeli aşkıyla” koltukta oturuyorsa, sırf AK Partililere “Siz yoruldunuz, artık gidin” demek de haksızlık. Aslında şu Kocaeli siyasetini tepeden tırnağa sil baştan değiştirmek lazım. Bunu da elbet bir gün bu şehrin insanları yapacaklardır.

Bu şehrin bilmeye hakkı var

Kızılay Genel Merkezi İzmit’in en değerli, en hareketli yerinde bulunan Kızılay İş Merkezi’nin, merkezi İstanbul’da bulunan Yiğit EVM isimli şirketi verildiğini resmen açıkladı. Aslında açıklama kamuoyuna yapılmadı. Hala o binada Kızılay’ın kiracısı olarak bulunan son 6-7 kişiye tebligat yapıldı, “30 gün içinde binayı boşaltın” denildi.

Kızılay İş Merkezi binası, İzmit için önemli bir bina. Bu binayı Kızılay Genel Merkezi’nin bugünkü yöneticileri veya onların babası, dedesi yaptırmadı. Bu bina, bu şehrin malı. O binayı kim kullanacak, nasıl kullanacak, ne kadar zaman kullanacak bütün bunları bu şehrin bilmeye hakkı var. Kızılay Genel Merkezi Kızılay İş Merkezi ile ilgili bütün işlemleri kapalı kapılar arkasında yaptı. Bırakın kent kamuoyuna, kent halkına bilgi verilmesini, Kızılay’ın Kocaeli Şubesi’ne bile bilgi vermediler. Sormadılar. Şimdi ben Sayın Kızılay Genel Merkezi’ne soruyorum:

x- İzmit İstiklal Caddesi’ndeki 6 katlı iş merkezini hangi şartlarda kiraya verdiniz?

x-O iş merkezini komple kiralayan Yiğit AVM neyin nesidir?. Bu binada nasıl tadilat yapacak, nasıl bir mağaza açacak?

x-Yiğit AVM denilen firma, bu binayı kaç yıl kullanacak?

x- Faaliyetine son verdiğiniz Kızılay Hereke Şubesi’nin yaklaşık 2 milyon TL değerindeki gayrimenkulleri ne olacak?

Bu soruların yanıtlarını bilmeye hakkımız var. Özellikle İzmit İstiklal Caddesi’ndeki binanın durumu hakkında İzmit halkı adına İzmit Belediyesi’nin bunları sorması lazım. Eğer tatmin edici yanıtlar alamazsa da binada yapılması öngörülen geniş kapsamlı tadilat için İzmit Belediyesi’nin ruhsat vermemesi lazım.

Bu şehirden herkes rantlanıyor. Geliyorlar, bizim ağzımıza bir tokat atıyorlar, susturuyorlar, malı götürüyorlar. İzmit o kadar boş ve sahipsiz bir şehir olmamalı. AVM’ler şehir dışına çıkacak deniyordu. Şehrin göbeğinde yeni bir AVM kuruluyor. Üstelik, Kızılay’ın binasında. Üstelik şehre hiç bilgi verilmeden. İzmit, herkesin dilediği gibi at koşturduğu bir şehir olmamalı.

Çekirge bir sıçradı, ikinciyi sıçradı

100 km. batımızdaki İstanbul 10 gün arayla, iki büyük tufan yaşadı. Aslında Meteoroloji, “Tufan İstanbul’dan sonra Kocaeli’yi vuracak” dedi. Ama Allah’ın sevgili kuluyuz ki, aşırı yağışlı, yıldırımlarla yüklü hava bizim buralara gelmedi.

Biz yerel yöneticileri çok eleştiriyoruz. İş yapmıyorlar, beceremiyorlar, yavaş kalıyorlar falan diyoruz ama galiba haksızlık yapıyoruz. İstanbul’u iki kez çok fena vuran hava koşullarının İzmit’i teğet geçmesi, Allah’ın lütfudur. Kim bilir, belki de bizim kentimizin yöneticilerinin nefesleri kuvvetlidir.

Bir sıçradı çekirge. İki sıçradı çekirge. Dünyanın iklimi değişirken bu tufanlar devam edecek. Günün birinde bizim şehrimizi de vuracak. İstanbul’un halini televizyonlardan dehşet içinde izledik. Benzer yağış ve yıldırım bizim burada olsa, emin olun çok daha büyük sorunlar, can kayıpları yaşanırdı. Altyapıya çok iş yaptık, ama hala yeni Valilik binasının önünden geçen yolun su tutmasını önleyemiyoruz.

İstanbul’a, bizim şehrimize bir kez daha geçmiş olsun. Umalım ve dileyelim ki, böylesi tufanlar ülkemizden, bölgemizden uzak dursun. Ama korkarım olacak. Korkarım, biz yine hazırlıksız yakalanacağız ve perişan olacağız.