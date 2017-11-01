Youtube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti
Youtube'da yayınladığı ile tanınan Cem Korkmaz intihar etti. Korkmaz, son olarak Recep İvedik 4 filminde rol almıştı.
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Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan ve seride cep herkülü lakabı ile anılan Cem Korkmaz intihar etti.
Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da doğruladı. Can Yılmaz, "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." dedi.
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Etiketler : Youtube fenomeni, Cem Korkmaz
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